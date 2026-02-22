Somma, rapina choc sulla 268: assaliti dai banditi al distributore

Notte di paura a Somma Vesuviana, dove due persone sono state rapinate mentre si trovavano a bordo della propria auto nel parcheggio di un distributore di carburanti lungo la SS268, importante arteria che collega l’area vesuviana con l’entroterra.

L’episodio si è consumato in pochi istanti. Tre individui con il volto coperto si sono avvicinati al veicolo fermo nell’area di servizio. Uno dei rapinatori avrebbe puntato un’arma contro gli occupanti, costringendoli a consegnare contanti e oggetti personali. Subito dopo, il gruppo si è allontanato rapidamente.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma l’accaduto ha generato forte apprensione tra i residenti. La zona della SS268 rappresenta un punto strategico per la mobilità locale e viene utilizzata quotidianamente da centinaia di automobilisti, anche nelle ore notturne.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Al centro dell’attività investigativa ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e le eventuali testimonianze raccolte.

In città cresce il dibattito sulla sicurezza, soprattutto nelle zone periferiche e nei punti di sosta meno illuminati. L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli notturni lungo le arterie principali e nelle aree di servizio.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi, ma assicurano che ogni elemento utile sarà analizzato per identificare i responsabili. Nel frattempo, resta lo sgomento per una vicenda che ha scosso la comunità sommese.