domenica, Febbraio 22, 2026
16.3 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
2160

Somma, rapina choc sulla 268: assaliti dai banditi al distributore

Redazione1
di Redazione1

 

Notte di paura a Somma Vesuviana, dove due persone sono state rapinate mentre si trovavano a bordo della propria auto nel parcheggio di un distributore di carburanti lungo la SS268, importante arteria che collega l’area vesuviana con l’entroterra.

L’episodio si è consumato in pochi istanti. Tre individui con il volto coperto si sono avvicinati al veicolo fermo nell’area di servizio. Uno dei rapinatori avrebbe puntato un’arma contro gli occupanti, costringendoli a consegnare contanti e oggetti personali. Subito dopo, il gruppo si è allontanato rapidamente.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma l’accaduto ha generato forte apprensione tra i residenti. La zona della SS268 rappresenta un punto strategico per la mobilità locale e viene utilizzata quotidianamente da centinaia di automobilisti, anche nelle ore notturne.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Al centro dell’attività investigativa ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e le eventuali testimonianze raccolte.

In città cresce il dibattito sulla sicurezza, soprattutto nelle zone periferiche e nei punti di sosta meno illuminati. L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli notturni lungo le arterie principali e nelle aree di servizio.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi, ma assicurano che ogni elemento utile sarà analizzato per identificare i responsabili. Nel frattempo, resta lo sgomento per una vicenda che ha scosso la comunità sommese.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Attualità

Somma Vesuviana, comunali: si brulica in cerca di accordi e di candidati

0
A Somma Vesuviana siamo a fine febbraio, l’aria profuma...
Prima pagina

Morte del piccolo Domenico, avviso di garanzia per sei sanitari

0
La procura di Napoli ha notificato un avviso di...
Generali

Per non essere trattato come un “pollo” dai politici, mangia carne di pollo. Breve storia del pollo

0
 “Pollo” nel gioco della metafora non è un complimento:...
Riavvolgi il Futuro

Tra Mito e Concezione della Musica: l’aulòs e la lyra

0
Benvenuti al quinto appuntamento di 'Riavvolgi il futuro'. Qualche...
Attualità

PERstradaPERcaso, il miracolo delle mani giuste: dalla paura alla gratitudine

0
“San Genna’… pienzace Tu” — e Lui non se...

Argomenti

Attualità

Somma Vesuviana, comunali: si brulica in cerca di accordi e di candidati

0
A Somma Vesuviana siamo a fine febbraio, l’aria profuma...
Prima pagina

Morte del piccolo Domenico, avviso di garanzia per sei sanitari

0
La procura di Napoli ha notificato un avviso di...
Generali

Per non essere trattato come un “pollo” dai politici, mangia carne di pollo. Breve storia del pollo

0
 “Pollo” nel gioco della metafora non è un complimento:...
Riavvolgi il Futuro

Tra Mito e Concezione della Musica: l’aulòs e la lyra

0
Benvenuti al quinto appuntamento di 'Riavvolgi il futuro'. Qualche...
Attualità

PERstradaPERcaso, il miracolo delle mani giuste: dalla paura alla gratitudine

0
“San Genna’… pienzace Tu” — e Lui non se...
Comunicati Stampa

Il cordoglio dell’amministrazione di Nola alla famiglia del piccolo Domenico

0
Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Nola Il Comune di...
Comunicati Stampa

Premio “Carmine Alboretti”, terza edizione: memoria, territorio e futuro del giornalismo. Premiato Massimo Corcione, già direttore di Sky Sport

0
La terza edizione del Premio giornalistico nazionale “Carmine Alboretti”,...
Cronaca

Addio Domenico, il bimbo di Nola é morto

0
  La notizia è arrivata come un colpo improvviso: Domenico...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Morte del piccolo Domenico, avviso di garanzia per sei sanitari
Articolo successivo
Somma Vesuviana, comunali: si brulica in cerca di accordi e di candidati
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996