Somma Vesuviana, Antonella Giordano candidata sindaco

È la proposta di Somma Popolare, Libera e Riformista e di Progetto Somma.

Come avevamo promesso più di una settimana fa, tramite i social, faremo di tutto per riportare al centro della discussione politica il bene della nostra Città, senza sottostare a scelte dettate da esclusive strategie di potere e opportunità personali. Siamo dispiaciuti di leggere che anche altre liste, come noi, sono scoraggiate dall’andamento apatico che stanno prendendo le trattative per riuscire a dare una sana e capace alternativa di scelta ai cittadini. Finalmente qualcosa si muove. Apprendiamo con piacere, che il laboratorio politico, con il quale ci accomuna la stessa preoccupazione di immobilismo politico, e con il quale ci ha accomunato un bel percorso di condivisione di idee e progetti, abbia comunicato alla cittadinanza le loro perplessità per le prossime amministrative, ma con enorme piacere accogliamo la notizia di due ottime candidature alla carica di Sindaco come quella di Ernesto Piccolo e Pasquale Di Mauro, persone che rappresenterebbero con capacità la nostra Città. Allo stesso modo anche noi, come già discusso ampiamente con loro da tempo, abbiamo una rosa di nomi di professionisti e politici da poter proporre alla Città come candidati alla carica di Sindaco, ma in questo momento crediamo fortemente di puntare sulla la dott.ssa Antonella Giordano. Noi siamo già pronti, come avevamo comunicato, a presentare alla Città una squadra competente e capace, per sostenere questa candidatura, con la nostra lista, Somma Popolare, Libera e Riformista, fatta da giovani professionisti, insieme all’esperienza di Progetto Somma.

Lanciamo quindi una “sfida” per uscire da questo stallo, un incontro per costruire una coalizione credibile per amministrare la nostra Città, fondata sui principi di libertà, trasparenza e capacità, pronti a fare un passo indietro per il bene di Somma Vesuviana ma uniti solo e esclusivamente per il bene comune, senza teatrini e giochi di potere.

#Sommamaipiusola