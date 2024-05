Somma Vesuviana tra le tappe della Ciclopedalata per Fausto Coppi

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

La storia del grande ciclismo passa anche per Somma Vesuviana, nel napoletano, dove Fausto Coppi andava in bicicletta.

Domani – Sabato 11 Maggio – Fausto Coppi in Campania – ore 8 e 45 l’arrivo della Ciclopedalata dedicata al Campionissimo.

Angelo D’Avino, figlio di Giuseppe, il falegname sommese che donò la bicicletta al grande Fausto Coppi : “Con noi saranno, anche in bici, personalità di grande rilievo come Gianfranco Coppola, Presidente Nazionale dell’USSI, Stampa Sportiva, Arcangelo Bove che oggi ha 97 anni e che ha gareggiato con Fausto Coppi, Angelo Damiano, campione olimpionico. La ciclopedalata passerà dinanzi alla lapide dedicata a Fausto e al mio papà Giuseppe, poi si fermerà al Chiostro del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo. Erano gli anni ’40 quando Coppi andava in bici per i vicoli del Centro Storico del Casamale”.

“Fausto Coppi e Somma Vesuviana hanno un forte legame. Il campionissimo veniva in bicicletta al Centro Storico del nostro paese. Domani, Sabato 11 Maggio, Somma Vesuviana, sarà luogo protagonista della Ciclopedalata per Fausto Coppi che partirà da Caserta. L’Associazione Amici di Fausto Coppi, in collaborazione con Amici in bici – Bruno Della Valle – , rende omaggio al grande campione, in occasione del Giro D’Italia 2024 e ha promosso una ciclopedalata turistico – sportiva per visitare i quattro luoghi della Campania dove si ricorda Coppi . Questi quattro siti sono legati da una storia davvero importante e da particolari avvenimenti. Ad esempio Agerola, per ricordare i due Giri Della Campania vinti nel 1954 e 1955 da Coppi, staccando tutti sulla salita di Agerola, poi c’è Caserta in quanto Coppi prestò servizio al campo RAF di Ercole di Caserta nel 1945, c’è lo stadio Albricci – Arenaccia di Napoli che è stato luogo di arrivi dei Giri della Campania ma c’è soprattutto Somma Vesuviana. Infatti era di Somma Vesuviana, Giuseppe D’Avino, il falegname che con grande generosità donò la sua bicicletta al Campionissimo per consentirgli di riprendere gli allenamenti prima della conclusione della guerra. Domani, Somma Vesuviana, sarà dunque attraversata da 40 cicloamatori, ma anche da tanti fan di Fausto Coppi che, indosseranno la maglia celebrativa, dedicata a Fausto Coppi. L’intero gruppo arriverà da Caserta verso le ore 8 e 45, attraverserà il nostro paese ma si fermerà non solo dinanzi alla lapide posta in Piazza Vittorio Emanuele III ma anche sul piazzale antistante il Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, con il meraviglioso Chiostro, dove troveranno ristoro e dal quale ripartiranno verso Agerola. Con noi saranno, anche in bici, personalità di grande rilievo come Gianfranco Coppola, Presidente Nazionale dell’USSI, Stampa Sportiva, Arcangelo Bove che oggi ha 97 anni e che ha gareggiato con Fausto Coppi, Angelo Damiano, campione olimpionico, Angelo D’Avino figlio di Giuseppe. Sarà davvero una grande emozione! ”. Lo ha annunciato l’Assessore agli Eventi e Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Con loro, in bicicletta anche Angelo D’Avino, figlio di Giuseppe che donò la bici a Fausto Coppi.

“Erano gli anni ’40, la guerra non era finita e Coppi per ringraziare il mio papà, veniva tutti i giorni a Somma Vesuviana. Fausto e Giuseppe andavano in bicicletta per i vicoli del Centro Storico del Casamale. Vicoli che sono a 100 metri da quel Castello quattrocentesco tanto amato da Totò. Non dimentichiamo che Totò e Fausto Coppi fecero un film che vide protagonista il Giro D’Italia. Quando Coppi veniva al Casmalae, mia nonna preparava la pasta fresca – ha affermato Angelo D’Avino, figlio di Giuseppe, il falegname che donò la bicicletta al grande Fausto Coppi – fatta in casa, bagnata nel latte. Il Campionissimo amava molto le uova, ne beveva circa tre e doopo continuavano a pedalare,a parlare. Nacque una grande amicizia che continuò fino alla fine dei giorni. Quandò arrivò la notizia della morte di Fausto, papà era su un balcone del Borgo Antico e ancora oggi ricordo il suo pianto. Per me domani, sarà una giornata importante e ricca di grandi emozioni! ”.

