Ecco “Le zucchine di San Pasquale”: il nuovo piatto realizzato dagli studenti di Nola

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

La pietanza è stata preparata dai ragazzi del “Leone Nobile” e del “Galilei”.

A fine maggio l’evento di presentazione.

Nola. Non capita spesso di inventare un piatto interamente nuovo, e non capita certamente spesso che a crearlo sia un gruppo di studenti, magari accompagnati da un manipolo di docenti che si sono messi ai fornelli accanto ai ragazzi. È quello che sono riusciti a fare gli allievi di due scuole di Nola, i quali hanno messo insieme passione e tecnica ed hanno dato vita alle “Zucchine di San Pasquale”.

La storia è cominciata circa sei mesi fa quando, i docenti di due istituti della città si sono incontrati all’interno di una delle suole e, tra il vociare degli studenti, hanno deciso di dare vita a qualcosa di nuovo dal punto di vista enogastronomico. Ovviamente i ragazzi sono stati in prima fila durante tutto il percorso della “creazione”. A scendere in campo sono stati in particolare l’Istituto Superiore “Leone-Nobile” e l’Istituto alberghiero paritario “Galileo Galilei” a cui si è affiancata la Cooperativa Agricola “Eccellenze Nolane”. Quest’ultima è una realtà specializzata in agriturismo di città, conosciuta in particolare per le sue produzioni con i semi antichi.

I ragazzi dell’indirizzo agrario dell’ISIS Leone Nobile e quelli dell’ISP Galilei quindi hanno cominciato assistendo a delle lezioni comuni, ma poi soprattutto sono passati alla pratica, studiando la preparazione di un piatto interamente nuovo. La pietanza è stata pensata per valorizzare i prodotti del territorio, favorendo comunque la facilità di preparazione. Il percorso è cominciato selezionando in primo luogo l’elemento base del piatto: la scelta è caduta sulle zucchine. Gli altri ingredienti ed il sistema di preparazione sono poi stati introdotti partendo da quella base.

I docenti referenti sono stati Nicola Giovanni Migliaccio e Bruno Sorrentino (per l’ISIS Leone-Nobile) e Gennaro Giugliano (per l’ISP Galilei). Sono nate così “LE ZUCCHINE DI SAN PASQUALE”, piatto originale creato dai ragazzi con questi ingredienti:

– Spaghetti/Scialatielli/Spaghetti alla Chitarra;

– Pomodorini caramellati;

– Olio di oliva extravergine;

– Zucchine di San Pasquale;

– Pecorino romano.

Il piatto farà il suo “debutto” ufficiale nel corso di una manifestazione pubblica in programma alla fine del mese di maggio, alla quale sono stati invitati il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ed il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ettore Acerra, oltre alle autorità locali.

“Quello che abbiamo cercato di realizzare attraverso il protocollo d’ intesa stipulato tra i nostri istituti – spiega il dirigente scolastico del Leone-Nobile Vincenzo Serpico – è un progetto che ha come obiettivo quello di promuovere la sostenibilità, l’innovazione e lo sviluppo locale nei settori agricolo e turistico. Il piatto che gli studenti hanno realizzato rappresenta la perfetta sintesi dei risultati cui può portare la collaborazione tra vari enti, pubblici e privati, sempre ovviamente nell’ottica della crescita dei giovani”.