Somma Vesuviana, presentazione del progetto “Racconto Somma: viaggio tra Cultura, Tradizione e Sapori”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

La proloco è un importante Ente di valorizzazione del territorio, infatti la Vesuvia Proloco da sempre cerca di farlo attraverso iniziative e manifestazioni ludiche/culturali che hanno sempre come obiettivo quello di valorizzare la nostra Città. Anche questa volta si è pensato a un programma annuale, molto impegnativo, ma allo stesso tempo entusiasmante, che ci porterà a far conoscere, ai tanti che giungeranno nella nostra Città, le nostre tradizioni, la nostra cultura e i nostri prodotti tipici. Il presidente, prof Lello D’Avino, ringrazia già da subito, tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di questo grande progetto, e invita tutti a partecipare alla conferenza stampa di presentazione del progetto il 22 maggio 2024, alle ore 18:30,presso la sede della Vesuvia Proloco in piazzetta San Domenico, Somma Vesuviana. Qui presenteremo tutto il programma “Racconto Somma: viaggio tra Cultura, Tradizione e Sapori” ma nello specifico l’evento del 31maggio, 1 e 2 giugno 20224 dal titolo “Baccalà al Castello”, il quale nasce da una collaborazione molto proficua con ‘800 Borbonico. In questo evento rivivremo il Castello D’Alagno, nel suo splendore facendo conoscere meglio la storia dello stesso e di chi ci ha vissuto, ma allo stesso tempo avremo espositori di prodotti tipici e ci sarà la possibilità di scegliersi il proprio menù di Baccalà.

Prof. Lello D’Avino