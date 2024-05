Festa dell’Acerrana saltata ed eventi, opposizione porta caso in Consiglio

ACERRA – Consiglio comunale di domani: presentate 3 questioni di attualità dai nostri consiglieri.

Il Consiglio comunale convocato domani mattina, si occuperà dei debiti fuori bilancio.

Quasi 300mila euro di sentenze che hanno visto soccombenti il Comune di Acerra, transiteranno, come richiesto proprio dai consiglieri di Coalizione Civica X Acerra, per l’organo consiliare per arrivare, dopo alla ratifica, alla Corte dei Conti, così come obbligatorio, che sarà chiamata a verificare le responsabilità.

I consiglieri comunali Casoria Giuseppe, Catapane Domenico, La Montagna Fausto, Maietta Salvatore, Messina Domenico, Nocera Antonio, Piatto Andrea, hanno protocollato, intanto, 3 question time.

Il primo riguarda il mancato accesso agli atti, chiesto da metà gennaio e non ancora concesso, sul fascicolo che riguarda l’affidamento diretto alla Pro Loco locale per quasi 110.000,00.

Il secondo riguarda l’annullamento dell’evento per festeggiare la vittoria del campionato da parte dell’Acerrana.

Il terzo riguarda il rinvio a giudizio di un vigile urbano senza che il Comune si sia costituito parte civile.

“Noi continuiamo per la nostra strada – dichiarano i consiglieri di Coalizione Civica X Acerra – consapevoli che la città sta passando un brutto momento e non certamente per colpe dei cittadini: ci governa Lettieri con un terzo mandato per interposta persona, con meno qualità nell’esecutivo e più arroganza”.