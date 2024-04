Somma Vesuviana, il progetto Erasmus “Our Sustainable schools” del Liceo E. Torricelli

Somma Vesuviana. Dal 14 al 20 aprile il liceo “Torricelli” di Somma Vesuviana ha aperto i cancelli della scuola a colleghi ed alunni provenienti dalla Francia, Belgio e Turchia, in seno al progetto Erasmus Ka 210 ” Our Sustainable schools”, coordinato dalla professoressa Allocca Anna Rita, referente Erasmus, supportata dal gruppo di lavoro formato dal prof Ebreo Marco, dalla prof. Cianciulli Carla, dalla prof Di Palma Raffaella, dalla prof Maiello Lucia, dal prof De Cicco Vincenzo, nonché, in prima persona, dall’ esimia DS, prof Giugliano Anna, oltre che dagli alunni prescelti, secondo i requisiti stabiliti.

Soddisfazione per l’iniziativa da parte di tutto il corpo docente, il quale ha dichiarato: “Un plauso infinito va ai genitori degli alunni coinvolti che, con amore e rispetto verso l’altro, hanno accolto in casa i ragazzi stranieri, regalando loro momenti unici meravigliosi, che li accompagneranno per tutta la vita. È stata un’esperienza ricca di apprendimenti e scoperte culturali, a partire dagli esperimenti laboratoriali come il procedimento del ” limoncello” o della “cagliata”, prodotti tipici del nostro territorio, o come l’A.I. può essere di supporto nella didattica fino alla” full immersion” nell’esplorazione di lunghi storici, iconici, affascinanti per la diffusione e valorizzazione del proprio territorio, a partire da Santa Maria del Pozzo, Villa Augustea fino a Pompei, Napoli e il Vesuvio”.

Durante la mobilità in sede, i docenti hanno colto l’opportunità di condividere le proprie metodologie didattiche con i colleghi di belgi, francesi e turchi per un arricchimento reciproco. Gli studenti, dal canto loro, hanno collaborato con attività laboratoriali ed artistiche, tra cui la riproduzione del logo del progetto sotto forma di un murales, simbolo della comprensione reciproca oltre che della costruzione di legami internazionali. Tutti i partecipanti si sono arricchiti di nuove competenze, prospettive e relazioni che continueranno a rinsaldarsi nel tempo.

I docenti hanno, inoltre, affermato: “Il liceo “Torricelli “ha dimostrato, ancora una volta, che l’apertura culturale e la collaborazione internazionale sono valori fondamentali nella costruzione della personalità delle nuove generazioni. Il momento conclusivo, la consegna dei certificati di partecipazione al progetto sul territorio sommese, da parte del primo cittadino, il sindaco Salvatore Di Sarno, nonché dell’Assessore alla cultura, dottoressa Rosalinda Perna, ha testimoniato la stretta sinergia tra la scuola e le istituzioni del territorio, sempre a fianco della comunità educante, nella speranza che si possano addirittura creare gemellaggi tra Somma e, perché no, la Turchia, terra ricca di tradizioni e cultura uniche”.