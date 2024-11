Somma Vesuviana, Forza Italia chiede ad horas a Di Sarno l’azzeramento della Giunta

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Riunioni e vertici in corso per la tenuta dell’amministrazione di Somma Vesuviana: Forza Italia fa un passo avanti e chiede l’ azzeramento dell’esecutivo.

La richiesta, avanzata durante le riunioni avvenute nelle ultime ore, é stata formalizzata con una nota a firma del commissario cittadino azzurro Antonio Granato ed indirizzata al Sindaco Di Sarno.

“Facendo seguito alle comunicazioni intercorse ed in riscontro al confronto avvenuto con il partito – si legge nella nota – Forza Italia conferma la volontà di verificare se ci sono i numeri per continuare questa esperienza amministrativa, ritenendo necessario procedere all’azzeramento di tutti gli incarichi istituzionali e soprattutto dell’esecutivo, con la contestuale riapertura della fase di consultazione”. Alle consultazioni successive all’ azzeramento della giunta, così come annunciato nella missiva indirizzata al primo cittadino, parteciperà il commissario provinciale di Forza Italia, Senatore Francesco Silvestro.