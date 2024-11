Sospesa l’infermiera cartomante: Asl apre inchiesta

Comunicato stampa

Napoli, sospesa l’infermiera cartomante di Torre Annunziata, Asl apre inchiesta. Borrelli (Avs): “Provvedimento tardivo. Si apra ulteriore indagine per omesso controllo”

L’infermiera cartomante, che si occupa di assistenza domiciliare per l’Asl Napoli 3 Sud, è stata sospesa dal servizio . L’Asl ha aperto un’inchiesta a seguito delle ripetute denunce del giornalista Pino Grazioli e dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. La donna ha tra i suoi clienti di cartomante tante persone anziane e negli ultimi giorni si è resa protagonista di violentissimi insulti trasmessi via social e indirizzati a chi enunciava le sue attività illecite. L’Asl ha adesso avviato un’indagine interna per chiarire la posizione della donna.

“Ritengo quantomeno tardivo il provvedimento dell’Asl. Questa donna lavora da anni, sia come infermiera che come cartomante. Chissà quante persone ha già raggirato e quante proprio adesso stanno finendo nella sua rete di truffe. La sospensione da parte dell’Asl è arrivata dopo diversi giorni dalla presentazione delle denunce e dagli insulti che sono stati rivolti al giornalista Grazioli e all’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Chiedo che un’indagine si apra anche su chi doveva controllare l’operato della donna e, evidentemente, non lo ha fatto. Credo che siamo difronte ad un caso almeno di omesso controllo, per non pensare a male. Si prendano provvedimenti seri perché quanto accaduto è intollerabile”. Questo quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.