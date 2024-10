Somma Vesuviana, Sveva Romano trionfa alla Quixote World Cup in Spagna

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Trionfo in Spagna per la pattinatrice della Somma Skating School Sveva Romano

Si sta volgendo nel Pabellón Puerta de Santa Maria di Ciudad Real in Spagna, la Quixote World Cup, ultima importante competizione della Worldskate di quest’anno agonistico, tappa mondiale spagnola della Coppa del mondo.

Dopo aver trionfato prima a Senigallia a luglio scorso e la scorsa settimana alla Titano Battle, in San Marino, altra gara del circuito Worldskate, Sveva Romano vince alla grande anche in Spagna aggiudicandosi un’altra medaglia d’oro nella specialita’ dello Speed Slalom Senior Women, prima classificata nelle qualifiche e prima nei Ko!!! Questi successi le hanno consentito di raggiungere la vetta del ranking mondiale di specialità!

Si conclude cosi’ con questa competizione l’anno agonistico.

Congratulazioni Sveva, continua a farci sognare!!!