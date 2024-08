Somma Vesuviana, La Città Cambia e M5s in piazza insieme contro l’Autonomia differenziata

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Somma Vesuviana. Domenica 1 settembre, dalle ore 10.30, il movimento politico “La Città Cambia” e gli attivisti del M5S saranno in piazza Vittorio Emanuele III per raccogliere le firme per indire il referendum abrogativo contro la legge per l’Autonomia Differenziata (Legge n. 86, 26 giugno 2024).

“Nonostante si sia già raggiunta la quota minima per l’ottenimento del referendum” – dichiarano gli esponenti dei due movimenti – “crediamo che sia importante continuare a parlarne fino alle votazioni. E’ necessario, in questo frangente, cominciare a sensibilizzare al voto per arrivare ad una presenza massiccia di votanti”.

Oltre alla raccolta firme saranno previste attività ludiche e ricreative per coinvolgere bambini e famiglie.