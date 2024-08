Prefettura blinda Parco del Vesuvio: rafforzate misure di sicurezza

A seguito della nota del 23 agosto con la quale, il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio invitava i Sindaci della Comunità del Parco Nazionale del Vesuvio e i Commissariati di Polizia del territorio a potenziare le attività di controllo e a prestare un maggiore supporto alle operazioni condotte dai Carabinieri del Reparto Parco, al fine di contrastare le attività irregolari che si svolgono in alcune località del Parco, in violazione delle norme di salvaguardia vigenti nell’area protetta, ieri 27 agosto alle ore 12:00, si è tenuto un incontro presso la Prefettura di Napoli, convocato da S.E. il Prefetto di Napoli dott. Michele di Bari.

All’incontro hanno partecipato i sindaci della Comunità del Parco, i rappresentanti dei Commissariati di Polizia, e altre forze dell’ordine. Il Prefetto ha aperto i lavori ricordando l’importanza del tavolo di coordinamento per la sicurezza attivo dal mese di luglio, volto a fronteggiare gli incendi che hanno colpito a macchia di leopardo il territorio del Parco.

Grazie al lavoro congiunto delle forze dell’ordine e degli enti preposti, coordinati dalla Prefettura, è stato possibile limitare significativamente i danni causati da questi eventi straordinari e difficili da controllare. Il Prefetto ha espresso gratitudine a tutti i soggetti coinvolti per l’efficacia delle operazioni e per i risultati ottenuti.

Durante l’incontro, S.E. il Prefetto ha inoltre invitato i presenti a rafforzare ulteriormente la collaborazione già sperimentata con successo. Ha rassicurato il Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, sottolineando la necessità di intensificare l’adozione di misure volte a garantire il rispetto delle norme di salvaguardia vigenti nel Parco. La violazione di queste norme rappresenta una grave minaccia per la fauna, la flora e il paesaggio dell’area protetta.

Infine, i partecipanti si sono impegnati a monitorare con maggiore attenzione le manifestazioni che prevedono l’uso di fuochi pirotecnici, identificati come una delle principali cause di innesco degli incendi nel territorio del Parco.

Il Presidente Raffaele De Luca ha espresso il suo ringraziamento al Prefetto per la costante disponibilità nei confronti dell’Ente Parco, riconoscendo l’enorme sforzo compiuto dal tavolo di coordinamento per affrontare i recenti incendi. Rivolgendosi ai Sindaci e a tutte le forze dell’ordine presenti, ha ringraziato per l’impegno profuso e per la futura collaborazione.