Stellantis, ancora cassa integrazione a Pomigliano. Sindacati preoccupati

POMIGLIANO D’ARCO – “La direzione aziendale dello stabilimento Giambattista Vico di Pomigliano d’Arco ha informato le Rsa di un aumento di produzione sul modello ‘Panda’, che passa da 305 vetture turno al giorno, a 395. Contestualmente, per il modello Alfa Romeo ‘Tonale’, lo scenario è completamente diverso. L’azienda, infatti, ha comunicato una riduzione della produzione, per cui da 200 vetture turno al giorno, si scende a 150. Secondo Stellantis, la differenziazione della produzione dei due modelli consente di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria per i cinque venerdì del prossimo mese di settembre. Tale scelta fa comprendere chiaramente il modus operandi della direzione aziendale che, a fronte di un aumento di produzione sul modello ‘Panda’, fa ulteriore efficienza utilizzando gli ammortizzatori sociali per tutte le lavoratrici ed i lavoratori del Giambattista Vico”.

E’ quanto affermano Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Napoli e Mario Di Costanzo, responsabile Settore automotive Fiom Napoli. “Quanto accade allo stabilimento di Pomigliano – secondo Cristiani e Di Costanzo – conferma, ancora una volta che, da parte del governo, non è più rinviabile una convocazione dell’Amministratore delegato. La gestione per cui si socializzano le perdite e si privatizzano i profitti non è più accettabile. Carlos Tavares da un lato continua a rilasciare dichiarazioni rassicuranti in merito alla tenuta occupazionale degli stabilimenti italiani, ma, dall’altro, l’unico dato certo ed inconfutabile è il ricorso sistematico agli ammortizzatori sociali”.

“Se Stellantis non attua una reale svolta produttiva, investendo anche nel nostro Paese nella mobilità sostenibile e nei veicoli elettrici ed a basso impatto ambientale – concludono Cristiani e Di Costanzo – a Pomigliano, come in tutti gli stabilimenti del Gruppo, si ritornerà un’altra volta al periodo in cui più della metà del personale era collocato in Cigo”.