Somma, tra tradizione e nutrizione: le avventure di Nonno Gigi

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

“Le gustose avventure con Nonno Gigi” è un racconto illustrato che porta bambini e famiglie nel cuore delle tradizioni vesuviane, tra orti, vigneti e profumi di campagna. Attraverso le stagioni, Nonno Gigi guida i nipoti Fabio e Laura – con il cagnolino Ciciniello – tra leggende, riti antichi e mestieri, trasformando i gesti quotidiani in insegnamenti di vita. Al centro ci sono la memoria delle comunità vesuviane, il rispetto della terra, la trasmissione dei saperi e dei valori che rischiano di perdersi.

Le ricette della cucina locale e i principi della Dieta Mediterranea diventano parte integrante del racconto. In appendice, un ricettario curato dalla nutrizionista Filomena Castaldo presenta le preparazioni ai ragazzi con un linguaggio semplice, ma rigoroso, arricchito da notazioni scientifiche sui valori nutrizionali e nutraceutici degli alimenti. Un libro che vuole divertire ed educare allo stesso tempo, un prezioso scrigno di tradizioni e consigli.

Il libro si arricchisce anche di un messaggio profondo e attuale: il tempo condiviso in famiglia, fatto di ascolto, gesti semplici e ritualità quotidiane, rappresenta una vera forma di cura e prevenzione. Coltivare relazioni sane e momenti di convivialità consapevole aiuta infatti a costruire un rapporto equilibrato con il cibo e con se stessi, contribuendo a prevenire disturbi e fragilità emotive. Un libro che vuole divertire ed educare allo stesso tempo, diventando un prezioso scrigno di tradizioni, affetti e buone abitudini per il benessere delle nuove generazioni.