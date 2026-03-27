venerdì, Marzo 27, 2026
10 C
Napoli
scrivi qui...
Screenshot
Comunicati Stampa
tempo di lettura:1 min
125

Somma, tra tradizione e nutrizione: le avventure di Nonno Gigi

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo: 

“Le gustose avventure con Nonno Gigi” è un racconto illustrato che porta bambini e famiglie nel cuore delle tradizioni vesuviane, tra orti, vigneti e profumi di campagna. Attraverso le stagioni, Nonno Gigi guida i nipoti Fabio e Laura – con il cagnolino Ciciniello – tra leggende, riti antichi e mestieri, trasformando i gesti quotidiani in insegnamenti di vita. Al centro ci sono la memoria delle comunità vesuviane, il rispetto della terra, la trasmissione dei saperi e dei valori che rischiano di perdersi.

Le ricette della cucina locale e i principi della Dieta Mediterranea diventano parte integrante del racconto. In appendice, un ricettario curato dalla nutrizionista Filomena Castaldo presenta le preparazioni ai ragazzi con un linguaggio semplice, ma rigoroso, arricchito da notazioni scientifiche sui valori nutrizionali e nutraceutici degli alimenti. Un libro che vuole divertire ed educare allo stesso tempo, un prezioso scrigno di tradizioni e consigli.
Il libro si arricchisce anche di un messaggio profondo e attuale: il tempo condiviso in famiglia, fatto di ascolto, gesti semplici e ritualità quotidiane, rappresenta una vera forma di cura e prevenzione. Coltivare relazioni sane e momenti di convivialità consapevole aiuta infatti a costruire un rapporto equilibrato con il cibo e con se stessi, contribuendo a prevenire disturbi e fragilità emotive. Un libro che vuole divertire ed educare allo stesso tempo, diventando un prezioso scrigno di tradizioni, affetti e buone abitudini per il benessere delle nuove generazioni.

Screenshot
Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Tir impazzito si ribalta col carico, terrore sulla 162 ad Acerra

0
  Un incidente ha mandato in tilt la viabilità lungo...
Appuntamenti

“Una Somma di Libri” presenta “Pensieri sospesi”: il debutto poetico che dà voce a una generazione

0
Si terrà domani, sabato 28 marzo, alle ore 17,...
Attualità

Commenti sessisti alla comandante della Polizia locale di Camposano

0
In questi giorni sono stati segnalati dal sindacato Csa...
Calcio

Il primo atto ha avuto il lieto fine sperato: cosa ci attende martedì?

0
L'Italia ha superato il primo turno dei playoff battendo...
Attualità

Tornano ad Acerra alcuni antichi reperti, anfore e ceramiche: verranno esposte al Museo Archeologico nel Castello

0
ACERRA – Il Museo Archeologico di Acerra si arricchisce di...

Argomenti

Cronaca

Tir impazzito si ribalta col carico, terrore sulla 162 ad Acerra

0
  Un incidente ha mandato in tilt la viabilità lungo...
Appuntamenti

“Una Somma di Libri” presenta “Pensieri sospesi”: il debutto poetico che dà voce a una generazione

0
Si terrà domani, sabato 28 marzo, alle ore 17,...
Attualità

Commenti sessisti alla comandante della Polizia locale di Camposano

0
In questi giorni sono stati segnalati dal sindacato Csa...
Calcio

Il primo atto ha avuto il lieto fine sperato: cosa ci attende martedì?

0
L'Italia ha superato il primo turno dei playoff battendo...
Attualità

Tornano ad Acerra alcuni antichi reperti, anfore e ceramiche: verranno esposte al Museo Archeologico nel Castello

0
ACERRA – Il Museo Archeologico di Acerra si arricchisce di...
Cronaca

Illegittima la decadenza di Maiello, comandante batte Comune di Pomigliano in tribunale

0
  Si chiude con una sconfitta per il Comune di...
Cronaca

Blitz anti-Epatite, nei guai 4 pescherie

0
  Napoli: Controlli per prevenire la diffusione dell’Epatite A. Carabinieri...
Prima pagina

Somma Vesuviana, accertata la mancata approvazione del piano di riequilibrio

0
È stata ufficialmente accertata la mancanza di un passaggio...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Tir impazzito si ribalta col carico, terrore sulla 162 ad Acerra
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996