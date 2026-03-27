Tir impazzito si ribalta col carico, terrore sulla 162 ad Acerra

Un incidente ha mandato in tilt la viabilità lungo la Statale 162, nel tratto tra Nola e Villa Literno, all’altezza di Acerra. Un tir si è improvvisamente ribaltato, causando disagi significativi alla circolazione e l’intervento massiccio dei soccorsi.

Il mezzo pesante, per motivi ancora da chiarire, si è capovolto su un lato finendo contro il guardrail. Il carico trasportato si è disperso sulla carreggiata, rendendo necessario un lungo intervento di messa in sicurezza. Le immagini diffuse sui social mostrano il tir completamente rovesciato e i vigili del fuoco al lavoro.

Fondamentale l’intervento dei caschi rossi, che hanno operato per liberare la strada e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico, con deviazioni e rallentamenti che hanno interessato l’intero tratto.

Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato trasferito in codice d’urgenza all’Ospedale del Mare. Non sono state diffuse al momento ulteriori informazioni sulle sue condizioni, ma non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo questo asse viario, tra i più trafficati dell’area metropolitana di Napoli, spesso teatro di incidenti soprattutto per la presenza di mezzi pesanti.

Le operazioni di rimozione del tir vanno avanti.