Somma saluta il prof Cirillo, pilastro del Majorana per 30 anni

Riceviamo e pubblichiamo il saluto del Prof Emanuele Coppola al collega Giuseppe Cirillo.

Il Prof. Giuseppe Cirillo, dopo 39 anni di onorato servizio, di cui gli ultimi 30 trascorsi all’ITI Ettore Majorana di Somma Vesuviana, lascia la scuola per godersi la meritata pensione.

Classe 1955, Giuseppe Cirillo si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università di Napoli Federico II, con il massimo dei voti e la lode, conseguendo l’abilitazione all’insegnamento in diverse discipline tecniche e scientifiche: Matematica; Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche; Tecnologia.

Approdato ben presto al Majorana, dove ha prestato servizio gli ultimi 30 anni della sua carriera, ha fin da subito mostrato capacità ed intelletto fuori dal comune. Non si contano gli incarichi ed i ruoli che ha rivestito all’interno della comunità scolastica di Somma Vesuviana:

Collaboratore del D. S. 2014/2015;

Componente del comitato di valutazione;

Componente della commissione orario;

Componente della commissione buoni libro;

Componente della commissione biblioteca;

Componente della commissione collaudo;

Componente della commissione organizzazione dei corsi di recupero;

Componente del Gruppo progetti PON/POR;

Coordinatore del Consiglio di classe;

Funzione strumentale per i Fondi Strutturali Europei, per i Progetti in collaborazione con Enti Esterni, per i progetti PTOF;

Componente della commissione per la valutazione delle domande per l’inserimento dei docenti nelle graduatorie di supplenza terza fascia;

Referente PCTO (ex alternanza scuola lavoro).

In particolare, in quest’ultimo ruolo di referente PCTO, ha legato le sue spiccate competenze a tutte quelle iniziative promosse dall’area «Ettore Projects», nata con l’obiettivo di approfondire, oltre che gli aspetti tecnici ed applicativi, propri dei corsi di indirizzo offerti dalla scuola, anche l’aspetto culturale, con progetti finalizzati alla valorizzazione, tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico della Città di Somma Vesuviana, al fine di favorire l’integrazione del mondo della scuola con il mondo del lavoro.

Persona di alto profilo umano e professionale, lascia al Majorana, ma anche all’intera comunità sommese, un ricordo indelebile, un tangibile ed autorevole sostegno ai colleghi, ma soprattutto una la guida di centinai di alunni, ai quali ha trasmesso, senza riserva alcuna, tutto il suo sapere, il suo bagaglio di esperienza, la sua pronta disponibilità, il suo essere distinto e per bene.

Personalmente, mi lascia un amico a cui sono molto legato e con il quale è stato altamente formativo collaborare. Certo che non smetterà, anche se in ruoli diversi, di dare il proprio contributo alla crescita sociale e culturale della nostra Città, gli auguro di continuare la sua strada con la stessa passione che l’ha portato fino a noi. Grazie Prof.

Emanuele Coppola