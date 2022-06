Choc a Poggiomarino, 41enne devasta la guardia medica

Ancora un’aggressione ai danni dei medici: ieri un uomo ha quasi interamente distrutto gli interni della guardia medica di Poggiomarino senza alcun apparente motivo.

Il 41enne già noto alle forze dell’ordine è entrato all’improvviso negli uffici della guardia medica di Poggiomarino situato in via 4 Novembre, forzando la porta e iniziando a distruggere diversi mobili dinanzi agli occhi esterrefatti ed impauriti dei medici di turno che hanno poi denunciato l’aggressione alle forze dell’ordine. Dopo avere distrutto un’intera sala, l’uomo è tranquillamente uscito dall’immobile, fortunatamente non aggredendo fisicamente i presenti.

Sono subito partite le ricerche dell’aggressore da parte delle forze dell’ordine di Terzigno e Torre Annunziata per un episodio che, purtroppo, non è isolato. L’ultima aggressione ai danni dei camici bianchi era avvenuta solo qualche settimana fa andando ad accrescere un fenomeno già fin troppo sviluppato nella zona metropolitana di Napoli.