Somma, pioggia e rifiuti in strada: la protesta degli abitanti di via Seggiari

Questa mattina le forti precipitazioni hanno causato gravi disagi in via prima traversa Seggiari, a Somma Vesuviana, dove la strada è stata completamente sommersa dall’acqua, impedendo ai residenti di uscire dalle proprie abitazioni. Ad aggravare la situazione è stata la presenza di numerosi sacchi di immondizia abbandonati lungo la via. Questi rifiuti, trasportati dalla furia delle acque, hanno ostacolato il passaggio e reso ancora più difficile la viabilità.

Gli abitanti della zona, esasperati da una situazione che sembra ripetersi con preoccupante frequenza, hanno sollecitato più volte l’intervento delle autorità competenti: Carabinieri, Amministrazione comunale e Vigili Urbani. Quest’ultimi sono intervenuti sul posto, apponendo sui sacchi la scritta “rifiuti non conformi”, ma senza risolvere concretamente il problema.

L’angoscia degli abitanti della zona.

La rabbia dei cittadini è palpabile. Oltre ai disagi causati dalle piogge, la presenza di spazzatura in strada ha reso l’ambiente ancora più insostenibile. In molti hanno espresso la loro frustrazione, chiedendo azioni più efficaci e tempestive per garantire la pulizia e la sicurezza delle strade. In attesa di una risoluzione definitiva, la comunità spera che le autorità possano affrontare questa emergenza con maggiore efficacia.