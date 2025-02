Vanno a sfrattarlo, 40enne si chiude in bagno e si uccide

Tragedia a Caivano, un uomo di 40 anni si suicida durante lo sfratto

Ieri un tragico evento ha colpito la comunità di Caivano. Un uomo di 40 anni, proveniente da Cardito, ha deciso di togliersi la vita mentre l’ufficiale giudiziario e le forze dell’ordine si trovavano nella sua abitazione per eseguire lo sfratto.

L’incidente è avvenuto in via Visone. L’ufficiale giudiziario, accompagnata dalla polizia, ha bussato alla porta dell’appartamento e l’uomo ha aperto senza opporsi, lasciando loro l’accesso. Dopo averli accolti, ha chiesto di andare in bagno. Pochi minuti dopo, insospettiti dal silenzio, i presenti hanno tentato di chiamarlo senza ricevere risposta. Quando hanno aperto la porta, hanno scoperto la scena drammatica: l’uomo si era tolto la vita.

L’ufficiale giudiziario, una donna, è rimasta profondamente scossa dall’incidente ed è stato necessario trasportarla in ospedale a causa di un malore.

Il corpo del quarantenne è stato restituito alla famiglia. I funerali si svolgeranno oggi alle 18:00 presso la Parrocchia di San Biagio a Cardito.