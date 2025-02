Somma, il Tar rigetta l’istanza cautelare proposta dall’opposizione sul Bilancio

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Il Tar ha rigettato l’istanza cautelare proposta dall’opposizione consiliare sul Bilancio

Salvatore Di Sarno – Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “E’ una vittoria per Somma. Il Tar ha rigettato l’istanza cautelare proposta dall’opposizione e che avrebbe causato il Dissessto Finanziario del Comune di Somma. Dunque noi siamo nel giusto e stiamo salvando il paese dal Dissesto finanziario”.

“Il Tar ha rigettato l’istanza cautelare proposta dall’opposizione e che avrebbe causato il Dissessto Finanziario del Comune di Somma. La motivazione è stata la seguente: “Ritenuto che il lamentato pregiudizio allo svolgimento del mandato dei consiglieri, a cagione della dedotta irregolarità della convocazione del Consiglio comunale, non sembra avere i connotati di gravità e irreparabilità, ponendo a confronto la sua incidenza nella sfera giuridica dei ricorrenti con l’esigenza di assicurare la prosecuzione della procedura di riequilibrio finanziario dell’Ente, corrispondente a un prevalente interesse pubblico, dal momento che la privazione di efficacia dell’atto di convocazione del Consiglio comporterebbe la sospensione degli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20/1/2025, potendo comportare il dissesto dell’Ente, ai sensi dell’art. 243-quater, co. 7, del T.U.E.L., ed esporre il Comune a conseguenze pregiudizievoli per la vita dell’intera collettività; Ritenuto pertanto insussistenti i presupposti per la tutela cautelare…..P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Ciò’ detto, e’ chiaro quindi che l’opposizione con questo ricorso ha dimostrato ancora una volta tutta la sua IRRESPONSABILITA’ in quanto l’unico vero obiettivo era solamente quello di porre fine a questa amministrazione, senza preoccuparsi minimamente del fatto che l’eventuale accoglimento del ricorso ripeto -da loro proposto- avrebbe causato un danno enorme – ha concluso Di Sarno – per tutta la città ovvero il DISSESTO finanziario del Comune di Somma Vesuviana. Basta con questo modo di fare politica ! Somma viene prima di ogni ambizione personale ed insieme alla mia amministrazione combatteremo fino a quando avremo la forza e la maggioranza per tutelare la nostra amata città”.