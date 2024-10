Somma, Direttivo Pd: “Chiederemo il commissariamento della sezione locale”

Riceviamo dal Direttivo PD e pubblichiamo

Come dirigenti del Partito Democratico di Somma Vesuviana, riteniamo necessario dissociarci ancora pubblicamente, non solo dai comportamenti della rappresentanza istituzionale locale, ma anche dalla segreteria condotta da Francesco Barra. Riteniamo che i valori fondanti del nostro partito siano stati compromessi da coloro che, anziché agire nell’interesse collettivo, hanno preferito anteporre obiettivi personali.

Abbiamo più volte espresso preoccupazione riguardo all’ingresso in maggioranza del Partito Democratico, avvertendo in tempi non sospetti che tale decisione, priva di un chiaro mandato popolare, avrebbe potuto portare a un risultato dannoso per la comunità.

Siamo fermamente convinti che la politica debba essere al servizio dei cittadini e non uno strumento per realizzare ambizioni individuali. Per questo, ci dissociamo dalle azioni che hanno condotto a questa situazione indecorosa, condividendo il malcontento di molti iscritti e simpatizzanti, che anch’essi mal digeriscono quanto accaduto.

Per questo chiederemo, nelle sedi opportune, il commissariamento della sezione locale al fine di avviare un percorso di ricostituzione e rifondazione del partito, che possa riportare il Partito Democratico ai suoi valori originari e al servizio del bene comune.

Salvatore Piccolo – Direttivo PD

Mena Tiziano – Direttivo PD

Gianni Piccolo – Direttivo PD