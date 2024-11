Somma, D’Avino chiede un confronto pubblico con il Sindaco su opere incompiute e servizi in ritardo

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Dopo aver visto il VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA OPERAZIONE VERITA’ chiedo formalmente e

pubblicamente al Sindaco di fare una conferenza stampa tra lui e quei consiglieri messi alla porta.

Abbia il coraggio di un confronto pubblico su una questione che riguarda la città.

Sono indignato come cittadino ed amministratore.

Da 16 mesi la ztl al Casamale poteva già essere attivata ma ad oggi ancora nulla , stessa cosa ancora nessuna

manifestazione d’interesse per piazza Europa e centro polivalente sportivo di rione Trieste due zone

ripristinate da 16 mesi e più, ma tutto fermo , anzi vandalizzate .

Così come dossi e segnaletiche alle rotonde, strade sporche e piene di erbacce per non parlare del disastro

con le scuole e dei servizi social.

E’ inutile dire in conferenza che si stanno organizzando.

Sono passati 16 mesi dalla: “MESSI ALLA PORTA” ma all’orizzonte si continua a vedere il “NULLA”.

Il Consigliere

Sergio D’Avino