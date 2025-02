Somma, chiarimenti del Presidente della Consulta per la Sicurezza del Territorio al Sindaco

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Egr. Dott. Salvatore Di Sarno il giorno 06 Febbraio 2025 lei ha emesso una comunicazione nei riguardi dello scrivente Moccia Pellegrino (detto Pietro) da lei nominato Presidente della Consulta per la Sicurezza del Territorio asserendo che le assemblee di Consulta necessitavano di una sua imprescindibile autorizzazione quando convocate in luoghi diversi dalla Casa Comunale.

Devo mio malgrado respingere questa sua richiesta di nulla osta in quanto i regolamenti vigenti disciplinano all’Art. 6 che le sedute della Consulta sono Pubbliche,

il Presidente può disporre eventuali sedute aperte, da svolgersi anche in luoghi pubblici.

Si provvede d’uopo ad allegarle i regolamenti vigenti affinchè la S.v. possa consultarli convalidandone i dovuti riscontri.

La S.v. nella persona del Sindaco ha anche errato nella trasmissione telematica dell’atto, in quanto il medesimo è stato solo spedito ad un indirizzo email in dotazione allo stesso Dott. Masulli, ma non al sottoscritto ignaro delle sue volontà sino al giorno Venerdi 07 Febbraio del corrente anno.

La sua astante missiva sarà trasmessa agli Uffici Prefettizi con Legale Patrocinio in quanto ritenuta in violazione dei Regolamenti vigenti, il tutto non senza interno travaglio considerevole dei fatti recentemente occorsi che in ossequio provvedo ad elencarle :

-Nel Consiglio Comunale del 25/09/2024 le veniva posta una interrogazione con dibattito circa la sua mancata attivazione dello strumento Consultivo additando le medesime Consulte quali passepartout per persone di sua conoscenza, le quali dovrebbero essere state da lei Decretate per i medesimi scopi ma di cui ad oggi non si conosce la reale identità se non per legittimo sospetto.

-Lei ha consentito lo svolgimento di circa num. 9 (nove) assemblee all’interno della sala conferenze ove vengono svolti i Consigli Comunali, convocate da un Presidente da lei nominato il quale non ha emesso convocazioni nei riguardi dello scrivente, assente per malattia per un determinato periodo, oltremodo si suppone non abbia mai consultato i verbali d’assemblea le cui violazioni regolamentari attinenti alla mancanza del numero legale annullerebbero le suddette sedute, acconsentendo in tal modo alla trasformazione dell’aula riservata al Consiglio Comunale in luogo di “Gazzarra” e non ad una pubblica Agorà.

– Lei Sig. Sindaco si è successivamente servito di alcuni componenti delle Consulte per l’evento denominato “Befana al Castello” legittimato dalla Determina d’Impegno n.1 del 04/01/2025 , non preoccupandosi dell’assenza degli ulteriori componenti e pubblicizzando a mezzo stampa sulla Testata On line del Mediano.it soltanto una delle Consulte vigenti, alimentando in tal modo astio concorrenziale deplorevole per il bene della nostra Comunità.

-Visto il suo continuo defilarsi le sono state suggerite a mezzo stampa da questo scrivente l’adopero circa le seguenti misure da mettere in essere : La trasformazione della macchina Istituzionale sistemica in parziale macchina produttiva, la Transizione ecologica praticata mediante programma ex-novo denominato “Agrocivismo”, l’Istituzione della Comunità Montana dei paesi vesuviani, la Costruzione di un bacino idrico/idrogeologico atto all’approvvigionamento di acque meteoriche, l’Istituzione di una zona Z.e.s. , e d’uopo aggiungo l’adopero circa la modifica o abolizione della Legge Regionale Campana 10 Dicembre 2003 n. 21 Atto d’indirizzo Politico (B.U.R. Campania n.59 del 15-12-2003) maggiormente conosciuta come “Zona Rossa del Vesuvio”. Oltremodo la S.v. non ha posto in essere alcuna Politica di mitigazione in vista delle ipertermie estive che si manifesteranno tra qualche mese, dannose specie per le persone anziane e per i portatori di Handicap. Vi sarebbe anche una soluzione in merito promossa dallo scrivente, ma che all’occorrenza credo sia inutile trasferirle in quanto lei Amministra la Casa Comunale soltanto in veste di beneficiario di aspettativa e non da primo cittadino.

Al punto corrente provvedo ad aggiungerle in anteprima redattivache mai lo scrivente abbia ravvisato una inclinazione atta a discutere tematiche quantomeno compatibili a quanto a lei suggerito per mano della S.v. e dei Governi Istituiti dalla sua persona nella sua perduranza da primo cittadino dal 2017 ad oggi.

-Lo Status di salute del Comune di Somma Vesuviana in disavanzo economico e non gaudente di un piano di riequilibrio finanziario rassicurante, vedono nella sua persona Sig. Sindaco un Amministratore per nulla propenso alla risoluzione delle problematiche in essere, ma altresì un primo cittadino non dispositivo di criterio di prevedibilità anche e soprattutto circa gli obbrobi posti in essere dalla Consulta per lo Sviluppo Economico di cui entrambi siamo componenti.

La sua mancata Vigilanza circa le mancate convocazioni nei riguardi dello scrivente e degli altri componenti sono ormai da ritenersi validabili dalla sua non curante condotta, posta già precedentemente in essere per l’Evento Befana al Castello come sopra narratole, e dunque si ravvisa l’inutilità in merito di porgerle ulteriori interrogativi.

Ulteriormente anche se per onestà intellettuale lo scrivente crede che lei non fosse a conoscenza delle varie e controverse condotte circa la richiesta di fondi richiesti alle imprese locali a nome e per conto della Consulta per lo Sviluppo Economico, lo scrivente di chiede come abbia potuto la S.v. non accorgersi del gravame visti gli sponsor presenti sul Calendario presentato a mezzo conferenza stampa in Sala Giunta il giorno 07 Febbraio del Corrente Anno.

Tra le sue responsabiltà, lo scrivente ravvisa la violazione dell’Art. 7 del regolamento il quale recita testualmente :

“La Consulta opera come Organo collegiale essendo escluse competenze e poteri di iniziativa da parte dei singoli componenti”

Dunque in subordine a ciò ci si chiede perchè mai la S.v. non abbia arginato questa iniziativa di stampa del Calendario quando poi è vietata dal regolamento, ed inoltre devo ricordarle che l’iniziativa culturale in sè promossa dall’Ente non è affatto giustificata da alcuna Determina emessa in ordine ad eventi culturali non programmati, e dunque la responsabilità d’uopo ricade anche sugli Assessori che hanno preso parte all’evento evidentemente senza consultare l’Albo Pretorio.

Riesce la S.v. a rendersi conto che lo scrivente ha agito celermente denunciando alla Magistratura i fatti occorsi agendo anche in sua tutela ? In quanto richiedere denaro per qualsivoglia motivazione a nome della Consulta, equivale ad esprimersi a nome del Comune e dunque del Sindaco.

Le rammento Sindaco che post conferenza è stato pubblicato un articolo a mezzo stampa sulla testata On line del Mediano.it in cui è stato dichiarato il falso, circa il fatto che i responsabili si siano gravati dei costi autofinanziando l’evento, ed ulteriormente legittimando un componente di consulta non presente nei Decreti Sindacali n. 60 e n. 61 del 17/10/2023 da lei emessi.

Si rende conto che lei ad oggi tace silentemente e senza prendere provvedimenti nei riguardi di chi in suo luogo si è arrogato delle facoltà sostituendosi alla sua persona ?

Posto che per il T.U.E.L. sarebbe impossibile da parte dell’Ente emettere una Determina di impegno non finanziario nei riguardi della Consulta per lo Sviluppo Economico atta alla realizzazione di un calendario, lei Sindaco ha lasciato che questo Progetto decorresse senza alcuna Delibera del Consiglio Comunale che non è stato volontariamente notiziato.

Lo scrivente la invita celermente a liberare l’Ente da questi gravami controversi, ricordandole che lei Sig, Sindaco non si è neanche degnato di Patrocinare il sottoscritto in ordine alla Determina n. 176 del 11/11/2024 in seguito alla missiva di un legale, pur essendo consapevole che il suo Presidente per la Sicurezza del Territorio era ed è indiscutibilmente detentore di ragione sacrosanta.

Si ringrazia la S.v. per la Cortese Attenzione preposta, l’occasione è gradita per porgerle Distinti Saluti.

IL Presidente della Consulta per la Sicurezza del Territorio

Dott. Moccia Pellegrino (detto Pietro)