San Gennarello, nasce il Comitato Festa e presenta il San Gennarello Festival

Riceviamo e pubblichiamo

La Parrocchia San Gennaro in San Gennarello annuncia con gioia la costituzione del Comitato Festa San Gennarello, un gruppo di volontari che nasce all’interno della comunità parrocchiale con il desiderio di collaborare all’organizzazione della festa e di promuovere occasioni di incontro, partecipazione e fraternità. La nascita del Comitato non rappresenta semplicemente l’avvio di un percorso organizzativo, ma è il segno concreto di una comunità che cresce nella corresponsabilità e nella consapevolezza che la vita della Chiesa si costruisce insieme.

L’iniziativa è nata spontaneamente da alcuni giovani e adulti della parrocchia che hanno espresso al parroco il desiderio di mettersi a servizio della comunità, non come semplici partecipanti alla festa, ma come persone disponibili a condividere responsabilità, tempo e competenze per realizzare un progetto comune.

Accogliendo questa proposta, il parroco, don Raffaele Rianna, ha riconosciuto in essa un segno di maturità ecclesiale: quando una comunità genera disponibilità al servizio, significa che il Vangelo continua a produrre frutti di comunione. Da questo dialogo è maturata la decisione di costituire ufficialmente il Comitato, con il pieno sostegno della parrocchia.

Il Comitato opererà nel rispetto degli orientamenti della Conferenza Episcopale Campana e della Chiesa italiana, dotandosi di un regolamento che non avrà soltanto una funzione organizzativa, ma sarà l’espressione di uno stile condiviso fondato sulla comunione, sulla trasparenza, sulla corresponsabilità e sul servizio.

La festa della comunità parrocchiale in onore di San Gennaro resta anzitutto un evento di fede, attraverso il quale la comunità rinnova il proprio legame con il Santo. Accanto alle celebrazioni liturgiche, la festa sarà anche un’occasione per vivere la piazza come luogo di incontro, valorizzare le tradizioni popolari, promuovere iniziative culturali e ricreative e coinvolgere tutte le generazioni, offrendo ai più giovani un’esperienza concreta di collaborazione e impegno per il bene comune.

L’edizione del 18, 19 e 20 settembre 2026 segnerà anche il debutto del San Gennarello Festival, il nome scelto per identificare la kermesse che accompagnerà ogni anno i giorni della festa patronale. Il San Gennarello Festival, promosso e organizzato dal Comitato Festa San Gennarello, riunirà il programma religioso e le iniziative culturali, artistiche, musicali e aggregative in un unico grande evento, con l’obiettivo di valorizzare la comunità, il territorio e le sue tradizioni.

L’edizione 2026 rappresenta il primo passo di un cammino che guarda al futuro. L’obiettivo non è semplicemente organizzare una bella festa, ma costruire negli anni un appuntamento capace di diventare un punto di riferimento per il territorio, mantenendo sempre al centro la sua identità religiosa e comunitaria.

Comitato Festa San Gennarello

Parrocchia San Gennaro in San Gennarello