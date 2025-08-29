Dal Liceo Torricelli al red carpet: Antonio Secondulfo nella giuria del Leoncino d’Oro

Somma Vesuviana. Il Liceo E. Torricelli alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Uno studente in giuria per il Leoncino d’Oro.

Il Liceo E. Torricelli di Somma Vesuviana sarà rappresentato alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia da uno dei suoi studenti, Antonio Secondulfo, della classe 5E. Antonio è stato selezionato per far parte della giuria del Leoncino d’Oro Agiscuola, uno dei riconoscimenti collaterali più importanti attribuiti da studenti delle scuole superiori italiane.

Antonio, unico rappresentante della Regione Campania, è stato scelto tra centinaia di candidati grazie alla sua passione per il cinema e al percorso svolto nell’ambito del progetto CIPS (Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola). In particolare, ha preso parte alla realizzazione del cortometraggio “Donna di sé”, prodotto nell’anno scolastico 2024-2025 dal Liceo E. Torricelli in collaborazione con l’associazione NEOVERTIGO, sotto la supervisione di Antonio Napolitano.

Dal 27 agosto al 6 settembre 2025, Antonio sarà a Venezia per visionare fino a cinque film al giorno, confrontarsi con i coetanei della giuria, composta in totale da 20 studenti provenienti da tutta Italia, e partecipare a incontri con registi, sceneggiatori e professionisti del settore. Il lavoro della giuria culminerà con l’assegnazione del Leoncino d’Oro a una delle opere in concorso.

L’iniziativa, sostenuta da AGIS, Agiscuola, ANEC e Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, si svolge sotto l’alto patrocinio del Ministero della Cultura (MIC) e del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Il progetto “Donna di sé” ha rappresentato un’esperienza formativa significativa per il Liceo E. Torricelli, coinvolgendo attivamente studenti e docenti. Il cortometraggio è il risultato di un lavoro collettivo che ha visto la partecipazione dei professori Annalia Dello Iacono, Anna Franzese, Marinella Nocerino, Tonia Sbrescia, Ciro Castaldo, Giuseppe De Sena e Angelo Papi, sotto la guida della dirigente scolastica Anna Giugliano e delle sue collaboratrici.

Il cortometraggio è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/@Nerovertigo