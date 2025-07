Fitness all’aperto nel Parco del Vesuvio: inaugurato il Percorso Easy

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Sul Monte Somma, nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, nasce il Percorso Vita Easy, area con ben 12 stazioni per esercizi motori all’aria aperta.

Una palestra in natura con Percorso Easy, a seguire arriveranno il Percorso Medium e Percorso Strong.

Un Parco vissuto con il programma delle Federparchi in collaborazione con il Consorzio per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica

Inaugurazione dell’itinerario sportivo – Percorso Easy – Mercoledì 16 Luglio – Ore 18 – in Santa Maria delle Grazie a Castello – sul Monte Somma a Somma Vesuviana.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Avremo ben 12 stazioni, a totale disposizione della comunità che potrà fare sport in montagna. Dopo il Percorso Easy, avremo quello Medium e a seguire quello Strong che daranno vita ad un itinerario sportivo in Montagna. Una palestra in natura e panoramica! ”.

Progetto pilota che parte proprio da Somma Vesuviana, nel napoletano!

Raffaele De Luca – Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio: “L’inaugurazione del Percorso Vita Easy, in località Santa Maria a Castello a Somma Vesuviana, rappresenta un passo importante nella valorizzazione delle aree protette, attraverso l’integrazione tra benessere fisico, sostenibilità ambientale e fruizione consapevole del territorio. Questa nuova area dedicata al fitness, realizzata nell’ambito del programma Percorsi Vita nei Parchi promosso da Federparchi e sostenuto da Corepla e Procter & Gamble, offre alla comunità locale e ai visitatori un’opportunità concreta per vivere il Parco in modo attivo e rispettoso, all’interno di un contesto naturale di straordinario valore paesaggistico. Si tratta di un progetto pilota che mira a coniugare salute e movimento con la tutela dell’ambiente”.

“Inauguriamo il Percorso Vita, itinerario sportivo a difficoltà differenziata, a Santa Maria delle Grazie a Castello, dunque un’area fitness per attività motorie, aperta a tutta la comunità, a tutti coloro i quali andranno in montagna ma anche a tutti i cittadini che avranno a disposizione un percorso sportivo di 12 postazioni. L’area sorgerà esattamente nella piazzetta di Castello, nella zona alta di Somma Vesuviana, sul Monte Somma, nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, i cui sentieri provenienti da Ottaviano sono già frequentati da molti amanti del trekking. Stiamo anche lavorando all’apertura del sentiero 3 che riguarda proprio Somma Vesuviana. L’area fitness sarà inaugurata Mercoledì 16 Luglio, alla presenza del Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio. Percorsi Vita nei Parchi è un programma voluto ed ideato dalla Federparchi, che ringraziamo, e che prevede l’installazione di percorsi sportivi attrezzati all’interno delle aree protette. Il tutto con la collaborazione del Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica e e Procter&Gamble. Infatti le attrezzature sportive sono state realizzate utilizzando i materiali plastici riciclati. Con questa azione andiamo a riqualificare l’area di Castello, a riaccendere le luci su un grande patrimonio naturalistico e di biodiversità. Tutti potranno godere dello sport e del movimento fisico all’aria aperta, in piena natura, nel verde del Parco Nazionale del Vesuvio, sul meraviglioso Monte Somma. Sarà, anche in quest’ottica, importante il coinvolgimento dell’intera comunità, ad iniziare dalla parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Castello, il cui parroco, Don Francesco Feola, sta valorizzando molto l’intera zona. Ringrazio il consigliere comunale Gaetano Ciro Coppola per il supporto e lo stimolo alla realizzazione di idee in grado di far crescere la comunità sommese e l’architetto Giuseppe Schiattarella. Ringrazio Giovanni Romano del Parco Nazionale del Vesuvio che ha curato i rapporti con la Federparchi e con lo stesso Comune di Somma Vesuviana, su incarico del Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Mercoledì 16 Luglio, alle ore 18, nella piazzetta di Castello, inaugurazione dell’area fitness, dell’itinerario sportivo “Percorso Vita”, alla presenza del sindaco, Salvatore Di Sarno, della Giunta e del Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca.

In montagna, sul Monte Somma, nasce il Percorso Vita Easy, con 12 stazioni! E’ solo la prima tappa. Seguiranno altri due percorsi sportivi che faranno dell’intera area una palestra in natura!

“A Somma Vesuviana inauguriamo il Percorso Vita Easy composto da 12 stazioni. Ogni stazione presenta un tipo diverso di esercizio, indicato sul pannello illustrativo (in formato A3 e montato su palina abbinata all’attrezzo). Il Percorso Vita è praticabile da tutti (bambini, adulti, anziani, atleti e non), in quanto permette l’adattamento del programma di esercizi alle specifiche condizioni e possibilità di ognuno. La frequenza regolare del Percorso VITA – ha continuato Salvatore Di Sarno – contribuisce ad un salutare rinvigorimento dell’organismo. Avremo un’area sport, in Montagna con barre per trazioni, circonduzioni delle anche, trave piana, flessioni a gambe divaricate, ostacoli bassi, flessioni a gambe tese, ostacoli di altezza crescente, circonduzioni braccia tese e gambe unite, parallele basse, piegamenti, trave obliqua bassa, circonduzioni braccia tese e gambe divaricate. Federparchi, in collaborazione con diverse realtà, ha promosso l’iniziativa “Percorsi Vita nei Parchi”, che prevede l’installazione di percorsi sportivi attrezzati all’interno delle aree protette percorso vita denominato EASY installato.

I percorsi vita sono dotati di attrezzi per l’allenamento fisico, offrendo diverse possibilità di esercizio ai fruitori. L’iniziativa mira a promuovere il benessere fisico e mentale, favorendo la fruizione consapevole delle aree protette e l’educazione ambientale. Un esempio concreto è il percorso vita realizzato a Celano, sul Colle Felicetta, grazie alla collaborazione tra Federparchi, Co.Re.Pla e Procter&Gamble. Dopo il Percorso Easy avremo altri due percorsi, quello Medium con altre 16 stazioni e dopo quello Strong con altre 22 stazioni. Inoltre è in programma la riqualificazione dell’area anche con la creazione di nuove panchine ”.

Vivere il Parco Nazionale del Vesuvio!

“L’inaugurazione del Percorso Vita Easy, in località Santa Maria a Castello a Somma Vesuviana, rappresenta un passo importante nella valorizzazione delle aree protette, attraverso l’integrazione tra benessere fisico, sostenibilità ambientale e fruizione consapevole del territorio. Questa nuova area dedicata al fitness, realizzata nell’ambito del programma Percorsi Vita nei Parchi promosso da Federparchi – ha affermato Raffaele De Luca, Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio – e sostenuto da Corepla e Procter & Gamble, offre alla comunità locale e ai visitatori un’opportunità concreta per vivere il Parco in modo attivo e rispettoso, all’interno di un contesto naturale di straordinario valore paesaggistico. Si tratta di un progetto pilota che mira a coniugare salute e movimento con la tutela dell’ambiente. La scelta di avviarlo proprio a Santa Maria a Castello non è casuale: questo luogo rappresenta un punto di riferimento identitario per la comunità di Somma Vesuviana, storicamente legata al Monte Somma attraverso riti, tradizioni e un profondo senso di appartenenza.La presenza di attrezzature realizzate con plastica riciclata rafforza il messaggio educativo legato all’economia circolare e alla sostenibilità. È un segnale forte che dimostra come la sinergia tra enti pubblici, associazioni e imprese possa generare risultati concreti a beneficio della collettività.

Il Parco è un bene comune e iniziative come questa promuovono una nuova cultura del vivere la montagna: all’insegna dell’accessibilità, del movimento e del rispetto per l’ambiente. Offrire a giovani, famiglie, anziani e sportivi la possibilità di frequentare il Parco in modo sano e inclusivo significa rafforzare il legame tra cittadinanza e patrimonio naturale, incentivando la cura e il rispetto dei luoghi”.

Natura e Cultura! La Montagna protagonista!

E dal 16 sera, a Somma Vesuviana sarà possibile fare attività motoria, sport, anche usufruendo dell’area fitness in montagna!!