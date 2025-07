Somma Vesuviana, ritrovato senza vita Luciano Cacciola: era scomparso da lunedì

Tragedia a Somma Vesuviana: ritrovato senza vita Luciano Cacciola, l’uomo scomparso lunedì sera.

È stato ritrovato senza vita Luciano Cacciola, 49 anni, di cui si erano perse le tracce da lunedì sera a San Gennaro Vesuviano. Dopo ore di apprensione e ricerche condotte da familiari e Forze dell’Ordine, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio in zona Santa Maria a Castello, a Somma Vesuviana.

Le cause della morte non sono ancora state chiarite. Sul posto sono intervenuti il maresciallo dei Carabinieri Alessandro Calandro e il maggiore della Polizia Locale Gennaro Vitagliano.

La scomparsa.

Luciano era scomparso la sera di lunedì 7 luglio. Dopo aver terminato la giornata di lavoro come meccanico in un’officina di San Gennaro Vesuviano, non ha fatto più ritorno a casa. I familiari, preoccupati, avevano immediatamente lanciato l’allarme e sporto denuncia di scomparsa. Le ricerche si sono intensificate tra ieri e oggi, supportate anche da una mobilitazione sui social, dove in molti avevano condiviso l’appello per ritrovarlo.

Il ritrovamento.

Purtroppo, il tragico epilogo è arrivato nel pomeriggio di oggi. L’uomo lascia la moglie e due figli. Luciano amava la sua famiglia. Era una persona stimata e ben voluta da tutti, conosciuto per la sua disponibilità, la professionalità e il carattere gentile. La sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore in tutta la comunità.

Anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia: “E’ stato appena ritrovato in zona Castello, dal maresciallo dei Carabinieri Alessandro Calandro e dal maggiore della polizia locale Gennaro Vitagliano, il corpo esanime del signor Cacciola Luciano. Alla sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”.