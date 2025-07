“Il viaggio incantato”: lo spettacolo di improvvisazione per bambini a Pomigliano d’Arco

Lo spettacolo della rassegna “I piccoli miti” a Pomigliano d’Arco

Ieri, 8 luglio alle ore 18.30, si è tenuto lo spettacolo d’improvvisazione della compagnia Coffee Brecht presso il Giardino dei Miti a Pomigliano d’Arco.

L’evento ha rappresentato il secondo appuntamento della sesta edizione di “I nostri miti”, ideata da Totò Caprioli con la direzione artistica di Francesco Maria Cordella. Per bambini e famiglie sono previsti due eventi dedicati, racchiusi sotto il titolo di “Piccoli miti”: il prossimo si terrà il 15 luglio.

Lo spettacolo, intitolato “Il viaggio incantato”, ha visto come veri protagonisti i bambini presenti tra il pubblico: con disegni e interventi spontanei, hanno offerto agli attori spunti creativi per guidare l’evoluzione della narrazione sul palco. Gli interpreti, grazie a una straordinaria prontezza e sensibilità, sono riusciti a trasformare ogni suggerimento in momenti teatrali divertenti ed emozionanti, dando vita a una trama nuova e coinvolgente.

L’iniziativa ha riscosso grande successo: numerosi bambini sono usciti entusiasti e soddisfatti dallo spettacolo, felici di aver partecipato attivamente a una performance tutta da inventare.

Un appuntamento che conferma il valore del teatro come luogo di ascolto, creatività e partecipazione anche per i più piccoli