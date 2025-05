Somma, serratura sostituita : a rischio la visita degli alunni del Torricelli alla biblioteca dell’Archivio Storico

Somma Vesuviana. Cambiata senza preavviso la serratura della porta che dà accesso alla sezione della Biblioteca dell’Archivio Storico cittadino dedicata al prof. Lorenzo Ferrara. La segnalazione del responsabile dell’Archivio, Alessandro Masulli: “Rischia di saltare la visita di oggi da parte degli studenti del Liceo Torricelli a una delle sezioni dell’archivio”.

Per questo pomeriggio, alle ore 16:00, è infatti prevista una visita guidata per alcuni alunni del Liceo Classico-Scientifico “E. Torricelli” di Somma Vesuviana presso l’Archivio Storico “G. Cocozza”. Gli studenti dovrebbero partecipare a una lezione di archivistica e ad un tour tra le diverse sezioni dell’archivio, situato nel convento e chiostro di San Domenico, accanto alla piazzetta G. Marconi.

Tuttavia, stando alla segnalazione fatta dal responsabile dell’Archivio Storico al Comune, i ragazzi rischiano di non poter visitare la Biblioteca dell’Archivio, intitolata il 27 giugno 2024 al prof. Lorenzo Ferrara, storico educatore di generazioni di studenti sommesi, in una cerimonia alla presenza della moglie, prof.ssa Annamaria Mandarano, e del figlio Alessandro Ferrara. Il problema è sorto a causa dal cambio improvviso della serratura della porta d’accesso alla biblioteca, che attualmente impedisce al responsabile di entrare nei locali con gli studenti.

Dopo aver segnalato per iscritto l’accaduto ai responsabili comunali, Alessandro Masulli, responsabile dell’Archivio Storico, si è recato personalmente in Comune per ottenere una copia della chiave ma al momento nessuno ha potuto o saputo dare una risposta concreta. E neanche la copia della chiave, ovviamente. Una situazione assurda, anzi al limite del ridicolo! Non vogliamo e non possiamo credere che si tratti di “dispettucci politici”, siamo sicuri che si tratti di un malinteso. Pertanto, auspichiamo un intervento immediato da parte dell’Amministrazione Comunale, affinché la visita possa svolgersi regolarmente in tutte le aree previste dell’Archivio Storico “G. Cocozza”.