Grande notizia per i napoletani: Conte resta!

È confermato, Antonio Conte, allenatore del Napoli resta nella società

Settimana ricca di sorprese per i tifosi azzurri. Dopo la conquista del quarto scudetto, il tecnico Antonio Conte, al termine di un lungo incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis durato circa tre ore, ha deciso di continuare il suo percorso con gli azzurri come da contratto in vigore fino al 2027.

Secondo le rivelazioni di Sky Sport la scelta è maturata grazie a diversi fattori: l’ambizioso progetto di mercato evidente dal quasi certo acquisto di De Bruyne, l’offerta di aumento dell’ingaggio, l’entusiasmo dei tifosi, la spinta del suo fidato manager Oriali e le incertezze legate alla Juventus che aveva già fatto delle proposte al tecnico salentino.

La famiglia di Conte ha dichiarato di aver trovato un ambiente accogliente a Napoli e i tifosi già mostrano entusiasmo a seguito della notizia.