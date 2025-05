Somma, Moccia insignito della Medaglia al Merito come Cavaliere della Repubblica

Somma Vesuviana. Pellegrino Moccia insignito della Medaglia al Merito al Quirinale.

Nella cornice solenne del Palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito la Medaglia al Merito come Cavaliere della Repubblica al Dott. Pellegrino Moccia, originario di Somma Vesuviana.

Il prestigioso titolo arriva a seguito di un’approfondita analisi del suo curriculum professionale, avviato già nei primi anni 2000 come tirocinante formativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, dove si è distinto per l’impegno nei temi ambientali e nella costruzione di strumenti giuridici di respiro europeo.

Giurista e progettista, Moccia ha contribuito fin da giovane alla redazione della direttiva 2005/35/CE contro l’inquinamento marittimo, e nel corso degli anni ha portato avanti iniziative su demanio pubblico, cooperazione euromediterranea, automazione amministrativa e legislazione sulle macroregioni.

Tra i progetti più innovativi, si segnalano l’elaborazione di normative su cannabis terapeutica, l’individuazione di aree industriali strategiche e l’adozione di sistemi intelligenti per i processi decisionali pubblici. Inoltre, Nel 2025, ha donato alla Presidenza della Repubblica un’opera raffigurante Sant’Elena Imperatrice, a testimonianza del suo legame con la cultura e la spiritualità storica del Paese.

A margine della cerimonia, Moccia ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al Consigliere Comunale di Somma Vesuviana, Salvatore Granato, per un gesto simbolico che ha unito tradizione e identità territoriale: “Ringrazio di cuore il Consigliere Granato per aver donato, in occasione di questa cerimonia, una splendida “tammorra” tradizionale raffigurante la Madonna di Castello, opera del Maestro Raffaele Ragosta. È un omaggio che unisce devozione, arte e identità territoriale, e che assume un significato profondo in un giorno così importante”.