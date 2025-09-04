Socialità, crescita culturale e inclusiva: ecco le nuove proposte del laboratorio politico Loading

Riceviamo e pubblichiamo

Da domenica 7 settembre, alle ore 10, inizieranno una serie di appuntamenti di piazza dove presenteremo ai cittadini alcune proposte per offrire un nuovo respiro alla nostra comunità.

Come laboratorio politico Loading abbiamo fin dall’inizio creduto nell’importanza di un contatto diretto coi cittadini.

Insieme a chi ha voluto aderire a questa iniziativa porteremo un’altra idea di città, una speranza di cambiamento che tanti anastasiani attendono da troppo tempo. Perché il vero cambiamento nasce tra la gente e con la gente, non nelle oscure e polverose segreterie di partito.

Ci vediamo DOMENICA 7 SETTEMBRE in P.ZZA MADONNA DELL’ARCO.