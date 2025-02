Si reca all’ospedale con una ferita d’arma da fuoco: ricoverato 29enne con precedenti

Ieri sera un ragazzo di 29 anni si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli con una ferita d’arma da fuoco nella fascia lombare.

Il ragazzo classe 1996, con precedenti, è arrivato in ospedale in serata ed è stato subito ricoverato per la ferita riportata. Ha dichiarato alle forze dell’ordine di essere stato ferito nel quartiere Sanità di Napoli da ignoti; fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è attualmente ancora ricoverato in ospedale.

La polizia ora sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e incastrare eventualmente chi avrebbe premuto il grilletto.