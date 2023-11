Il pareggio con l’Union Berlino è l’ennesima conferma che il Napoli di Garcia può tutto o niente.

La sensazione è che il Napoli possa avere la meglio senza grossissimi problemi, ma non sarà esattamente così. Dopo il gol annullato ad Anguissa, arriva un gol da carambola di Politano, bravo lui a farsi trovare lungo la traiettoria della palla. Nella ripresa il Napoli tradisce una regola fondamentale, se vinci non ti sbilanci. E’ giusto attaccare, ma mai sbilanciarsi. Il Napoli se lo dimentica, e i tedeschi partono in contropiede, segnando con Fofana.

Questo pareggio non aiuta la causa Garcia. La squadra continua a mancare di equilibrio e il gol in contropiede subito lo dimostra pienamente. Ma la storia continua, e in campionato bisognerà assolutamente vincere con l’Empoli, per non perdere ulteriori punti dalla vetta.