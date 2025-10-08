Saviano, si dimettono 9 consiglieri. Termina la consiliatura Simonelli.

Sono state protocollate stamani le dimissioni di 9 consiglieri, tre della maggioranza e l’intera opposizione composta da 6 consiglieri, sottoscritte ieri davanti ad un notaio, ai sensi del comma 3 dell’articolo 141 del Testo Unico degli Enti Locali “cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco”.

Termina così a poco più di cinque mesi dalla scadenza naturale la consiliatura guidata dal Sindaco Vincenzo Simonelli.

Il Prefetto di Napoli dispone adesso la sospensione degli organi elettivi dell’Ente mentre con proprio decreto, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, provvederà allo scioglimento.

Eletto nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020 e successivo turno di ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020, il Sindaco Simonelli era stato proclamato il 14 ottobre 2020.