Saviano, presentazione del libro “Eravamo solo noi”

Appuntamento il 27 maggio alle ore 18 nel Palazzo Allocca

Saviano. Presentazione letteraria domani a Saviano, dove sarà di scena il volume “Eravamo solo noi”. Il testo, scritto in parte anche in dialetto, narra vicende che partono dalla seconda guerra mondiale in poi. A discutere del volume ci sarà ovviamente l’autore, Vincenzo Coti. Ad intervenire saranno il prof. Pasquale G. Santella, Peppe Tufano, Presidente dell’Associazione Radio ARCI Masaniello e Michele Perretta, Responsabile del gruppo “Teatr@rci”. A moderare l’incontro sarà Miriam Dafne Iovino. Per chi volesse seguire il dibattito a distanza sarà disponibile la diretta Facebook sul profilo “Arci Masaniello”. L’appuntamento è per domani, sabato 27 maggio alle ore 18.00, nella cornice di Palazzo Allocca, in Via Garibaldi a Saviano