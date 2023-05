MARIGLIANO – Ancora quattro sanzioni per sversamento di rifiuti tramite le telecamere trappole installate dalla polizia locale.

“Il fenomeno e in continuo miglioramento ma ancora molto dobbiamo fare” ha dichiarato il comandante Nacar .

Intanto insieme ad ufficio ecologia ed ambiente sono partiti i controlli per la raccolta differenziata. In meno di due settimane 15 sanzioni elevate ai condomini per irregolare smaltimento dei rifiuti.