Sant’Anastasia, programma di cura per l’ambiente: attività cadenzate fino a dicembre

Come lo scorso anno, il sindaco Carmine Esposito e l’assessore all’Ambiente Ciro Pavone hanno reso noto il Piano di lavoro per la cura, la pulizia e la messa in sicurezza del territorio.

Rifuggendo da interventi tampone, il programma prevede – da febbraio a dicembre 2023 – attività settimanali di sanificazione, derattizzazione, deblattizzazione e lavaggio meccanico di strade, piazze e marciapiedi; un’opera specifica per la bonifica e messa in sicurezza di Regi Lagni, alvei e lagnuoli comunali ( Cupa delle Fosse, via Marra, via Somma, via Vecchia Pomigliano, Largo Donnaregina, via Coscialonga, Palmentola, Marciano), la rigenerazione dei ‘punti critici’, la pulizia straordinaria dei cigli stradali nelle aree impervie, la manutenzione dei parchi pubblici e la rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico; la disostruzione di caditoie, bocche di lupo e griglie su tutte le zone del perimetro comunale.

«È un calendario che dà attenzione e cura al centro come alle periferie – spiega l’assessore Ciro Pavone, dalla messa in sicurezza dei lagni fino alla semplice, ma non certo trascurabile, pulizia delle caditoie».

«L’amministrazione comunale è particolarmente attenta alla cura del territorio – dice il sindaco Carmine Esposito – ed è per questo che gli interventi sono programmati, assicurando un’attenzione costante al centro e alle periferie».