Vuole occupare la casa di una donna di Sant’Anastasia, fermata dai carabinieri col piede di porco

SANT’ANASTASIA – In Santa Maria Capua Vetere, nella tarda serata di ieri, personale della sezione radiomobile della locale Compagnia Carabinieri è intervenuto in quella via Alcide De Gasperi, sorprendendo una 62enne del posto nel mentre tentava di accedere all’interno di un immobile, allo stato disabitato, di proprietà di una donna di Sant’Anastasia.

Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto l’hanno trovata a scardinare la porta d’ingresso con un piede di porco.

Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che l’intenzione della donna era quello di occupare abusivamente l’appartamento a scopo abitativo.

La stessa è stata denunciata in stato di libertà per danneggiamento e possesso di strumenti atti allo scasso.