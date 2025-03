Napoli, Polizia Locale indaga su “Rubolino”: l’uomo travestito da Topolino accusato di estorsioni e minacce

Napoli. Il caso “Rubolino”: l’uomo travestito da Topolino accusato di estorsioni e minacce su TikTok.

“Rubolino”. Questo il soprannome con cui è stato ribattezzato l’uomo travestito da Topolino, il celebre personaggio Disney amato da adulti e bambini, accusato tramite i social di presunti atti di estorsione e minacce ai passanti di Via Toledo, in cambio di denaro per le fotografie scattate insieme.

Le segnalazioni sono aumentate nei giorni scorsi sui commenti di utenti TikTok, sotto video che mostrano l’uomo mentre scatta selfie con turisti e cittadini in una delle vie più trafficate di Napoli. Secondo alcune testimonianze, pare che l’uomo, di origine Rom, sia anche armato di un coltello e lo utilizzi per minacciare chi rifiuta di dargli soldi per le foto.

La denuncia di Francesco Emilio Borrelli

A portare alla luce il caso è stata la denuncia, nella serata di domenica, del parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Se ne sta appostato davanti alle vetrine dei negozi di via Toledo inducendo a pensare che sia stato ingaggiato dei negozianti o che sia lì per pubblicizzare un evento; invece, agisce in autonomia e da alcuni anni è una presenza costante nella strada più frequentata di Napoli. Con smorfie e buffi versi attira l’attenzione dei bambini spingendo i genitori a chiedergli una foto. Lo scatto però ha un costo, l’uomo travestito da Mickey Mouse, come denunciano in tanti, chiederebbe in cambio somme di denaro neanche troppo esigue e a chi si rifiuta mostrerebbe minacciosamente un coltellino. Insomma una versione del celeberrimo topo che sembra non partorita dalla mente di Walt Disney ma da un regista di horror-movie”

Le indagini della Polizia Locale

Borrelli ha poi sollecitato un intervento immediato delle Forze dell’Ordine: “E’ importante scoprire la verità al più presto perché se quanto viene denunciato dovesse essere reale allora sarebbe molto grave e potrebbero accadere episodi pericolosi in quei giorni e in quegli orari durante i quali via Toledo è meno affollata. Se è davvero un criminale va fermato”.

Il post di Borrelli è rapidamente diventato virale sui social, dando vita a decine di nuovi video pubblicati da turisti e residenti che, in passato, si erano fatti fotografare con il Topolino in cambio di qualche moneta. In poche ore sono partite le indagini della Polizia Locale di Napoli. Tuttavia, da due giorni, l’uomo sembra essere scomparso da Via Toledo.

