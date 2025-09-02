Lavori in sette strade del centro di Acerra

Più decoro e sicurezza con il restyling delle strade cittadine. E’ l’obiettivo dell’importante programma di manutenzione e asfaltatura di diverse strade cittadine, unattività che rientra nella pianificazione tecnico-amministrativa avviata da tempo e che prevede interventi destinati a migliorare la sicurezza, l’ordine ed il decoro urbano di Acerra.

In questa fase le strade interessate dai lavori sono: via Ugo la Malfa (nel tratto compreso tra corso Italia e via Verdi), via IV Novembre (tutta), via Gioberti (nel tratto compreso tra via Carlo Petrella e via dei Mille), via Torquato Tasso (intero tratto e traversa), via Santolo Riemma (tutta), via Giovanbattista Del Tufo (tutta), via Francesco Petrarca (tutta).

Si tratta solo di un primo passo di un programma più ampio di interventi che interesseranno altre arterie cittadine le quali verranno ripavimentate per essere sempre più sicure.

“Le strade con un manto nuovo – sottolinea il sindaco Tito d’Errico – incidono direttamente sulla riduzione degli incidenti e dei danni ai veicoli ed alle persone. Negli ultimi anni, in proposito, questa attenta programmazione degli interventi sulle strade della città ha determinato una riduzione dei contenziosi con lente proprio per danni a veicoli e persone. Un corretto piano di manutenzione stradale, pertanto, consente maggiori standard di sicurezza e decoro ed un beneficio per le casse dellente, oltre a preservare la qualità generale delle infrastrutture. Tutto ciò accade quando unamministrazione comunale responsabile pianifica nel tempo questo genere di attività, stanziando le risorse necessarie.

I lavori continueranno nelle prossime settimane, con nuovi cantieri già previsti.

“A nome dell’amministrazione comunale ci scusiamo per le eventuali ripercussioni sulla circolazione veicolare ringraziando tutti i nostri concittadini per la comprensione conclude il sindaco.