Sant’Anastasia, il sindaco Esposito: «Il Puc lo faranno i cittadini»

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di sant’Anastasia.

Domani, alle 17, 30 di venerdì 4 marzo, nell’aula consiliare del Comune di Sant’Anastasia, ci sarà il convegno «Verso il Puc – Opportunità e Prospettive per le attività produttive a Sant’Anastasia». Una nuova tappa del percorso che porterà all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale e che introduce una grandissima novità. Ed è il sindaco, che ha tenuto per sé la delega all’Urbanistica, a spiegare: «Il nostro Puc lo faranno i cittadini». «Avremmo potuto – continua Carmine Esposito – semplicemente comunicare lo stato dell’arte, illustrare gli step della redazione del Puc, invece in questo nuovo convegno procederemo in maniera innovativa, distribuendo schede analitiche a tutti i partecipanti e segnatamente ai titolari di attività produttive, economiche, commerciali, turistiche, che potranno così illustrare le necessità di ampliamenti, espansione, infrastrutture, dando a noi ed ai tecnici ulteriori strumenti per la costruzione del piano strutturale e poi, finalmente, di quello operativo. Sembra una cosa normale, invece credo sia unica, ecco perché ribadisco che il Puc lo faranno i cittadini». Ci si rivolgerà soprattutto agli operatori economici, tenendo conto che a Sant’Anastasia, come in molte realtà del vesuviano, non sono possibili nuove residenze e dunque il Puc disegnerà la possibilità di nuove strade, verde pubblico, infrastrutture e, appunto, supporto concreto a chi voglia rimanere e investire sul territorio con possibilità di sviluppo. «Un procedimento invertito per accompagnare e supportare chi voglia rimanere e investire, solitamente si approva il piano strutturale e poi si dà spazio alle osservazioni, noi abbiamo voluto prima sentire chi davvero dovrà fruire del Piano, accompagnando il futuro di Sant’Anastasia». «Abbiamo in serbo – aggiunge il primo cittadino – di approvare il piano operativo entro dicembre 2022».

Nel convegno sarà presentato il DOS (documento di orientamento strategico) che accompagnerà il Puc tenendo conto anche delle linee di intervento per i finanziamenti europei e come questi ultimi andranno ad incidere sul piano strategico operativo. «I tecnici e i consulenti che ci stanno supportando illustreranno chiaramente e con competenza quanto è stato fatto e quanto sarà possibile – prosegue Esposito – ma è particolarmente significativa in questa fase la presenza di Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli».

Dopo i saluti istituzionali, interverranno Libera Amenta e Anna Attademo (Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli), Giancarlo Senese (Ceo Agemed), Ciro Fiola (presidente della Camera di Commercio di Napoli). Modererà il pianificatore territoriale Giuseppe Servillo e sarà il sindaco Carmine Esposito a concludere.