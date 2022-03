Nuova Acerra della discordia nel Puc, DemocraticixAcerra fissa i paletti

Riceviamo e pubblichiamo

ACERRA – Stamane si è tenuta la Commissione di Vigilanza con all’ordine del giorno la verifica della coerenza dell’adottato Piano Urbanistico Comunale agli indirizzi che il Consiglio comunale ha reiteratamente approvato fin dal 2007.

“Dopo aver ascoltato la relazione degli intervenuti, ho ringraziato per la convocazione della commissione che mi ha consentito, anche nella qualità di capogruppo, di prendere conoscenza, per la prima volta in sede istituzionale ma anche politica, dei contenuti programmatori dell’adottato PUC” dichiara Salvatore Maietta, componente effettivo della Commissione Vigilanza.

“Al netto di ogni riflessione circa la competenza all’adozione del piano alla luce delle previsioni statutarie del Comune di Acerra, ho fatto rilevare che il piano adottato non sembra rispondere al documento fondativo dell’alleanza Centro,Sinistra, approvato in Consiglio comunale con delibera n. 9/2016, che testualmente recita l’Amministrazione Comunale proseguirà nella direzione tracciata di una urbanistica a consumo zero di territorio, in quanto nuove costruzioni sembrerebbero possibili anche su suoli ad oggi non dotati di capacità edificatorie” – aggiunge Salvatore Maietta.

“In ogni caso sarà il Ruec (Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale), a cui il Piano rimanda in modo continuativo e puntuale, documento allo stato non adottato e di cui si sollecito la trasmissione ai gruppi consiliari, a consentire una comprensione e una valutazione generale definitiva” – conclude Maietta.

Il capogruppo – componente Commissione Vigilanza

f.to Salvatore Maietta