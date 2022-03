BOSCOTRECASE – Un uomo già noto alle forze dell’ordine è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco.

E’ accaduto nel primo pomeriggio in via Rio a Boscotrecase. Anche il magistrato di turno sul posto. Si chiamava Gaetano Ariosto e aveva 49 anni l’uomo ucciso questo pomeriggio con un colpo di arma da fuoco in via Rio a Boscotrecase.

Originario di Napoli, era già noto alle forze dell’ordine. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata.