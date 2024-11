Sant’Anastasia, Gianpiero D’Alessandro presenta il suo libro: “Disegni di sogni”

Riceviamo e pubblichiamo.

A Sant’Anastasia, luogo di nascita dell’autore, la prima presentazione di «Disegni di Sogni», il libro di Gianpiero D’Alessandro – edito da Mondadori – che da oggi è in tutte le librerie. Quella di Gianpiero, illustratore, designer, creativo, artista, è una storia di successo e di coraggio, quello di inseguire la propria passione e farne un lavoro. È la storia di un ragazzo che inizia a disegnare nella sua cameretta, esordisce «in pubblico» con una raccolta di vignette realizzate per beneficenza e poi tutto cambia e si ritrova nel jet set italiano e internazionale collaborando con personalità del calibro di Snoop Dogg, con società come Netflix, Nike e Levi’s, apprezzato da tantissime celebrità italiane e straniere.

Dal 2019 è direttore creativo del brand fondato da Justin Bieber per poi arrivare alla creazione di uno dei progetti più grandi mai realizzati nel metaverso. Nel 2023 è stato nominato da Fortune tra i 25 content creator più importanti al mondo. Nel frattempo, firma una collezione con Dolce & Gabbana, espone le sue opere pop art in molti eventi italiani, di recente anche – durante il Festival del Cinema di Venezia – a Palazzo Donà delle Rose, nella mostra Icarus Dream insieme ad Angelo Accardi, pittore e scultore di fama internazionale ed esponente del pop surrealism.

Alle 18 di giovedì 7 novembre, nell’aula consiliare di Palazzo Siano, sede del municipio di Sant’Anastasia, la prima presentazione e il primo firmacopie del suo libro, «Disegni di Sogni». Gianpiero racconterà la sua storia di crescita, un viaggio non semplice e fatto di gioie e dolori, successi e crescita personale, in un dialogo con la giornalista Daniela Spadaro. Alla presentazione interverranno l’assessore alla Cultura, Veria Giordano, e il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito. Una scelta del cuore, quella di presentare per la prima volta il libro di Gianpiero nella sua città natale, un evento che sarà solo l’inizio di una lunga serie in giro per l’Italia. «Siamo davvero felici di poter ospitare e patrocinare quest’evento – dice l’assessore alla Cultura, Veria Giordano – celebrando degnamente un’occasione così importante per Gianpiero, autentica eccellenza del nostro territorio, e di veicolare il messaggio del suo libro al quale auguriamo un grande successo: bisogna sempre credere nei sogni e lavorare per realizzarli, anche tra mille difficoltà».

«Un affetto particolare mi lega a Gianpiero – dice il sindaco Carmine Esposito – e conservo ancora la prima caricatura che di me realizzò nel 2010. La sua storia, e il suo libro, meritano di essere conosciute da tutti, Sant’Anastasia ne è fiera, come lo è del suo bellissimo murale dipinto in occasione dello scudetto del Napoli e che tutti possono

ammirare in via Corelli. Nel 2022 abbiamo conferito a Gianpiero una targa di riconoscimento da parte del Comune di Sant’Anastasia per i successi conseguiti nella sua arte e nell’attività d’impresa, oggi siamo lieti di accompagnarlo in un’altra tappa importante della sua vita».