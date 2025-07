Sant’Anastasia. “Diferencia 2.0” incanta Capodivilla: quando l’armonia è ascolto, condivisione e memoria

In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, la comunità di Capodivilla ha accolto, martedì 16 luglio 2025, l’esibizione del gruppo polifonico “Diferencia 2.0”, offrendo al pubblico un concerto capace di coniugare raffinatezza musicale, coesione umana e radicamento nel territorio.

Il coro nasce da una lunga esperienza condivisa: già negli anni ’90, alcuni giovani amici avevano dato vita al “Coro Diferencia”, animati dalla passione per la musica e da percorsi comuni in ambito parrocchiale e associativo. Il repertorio originario spaziava tra villanelle, madrigali e mottetti. Un progetto che si è interrotto con il passare del tempo, ma che non si è mai davvero concluso.

Qualche anno fa, quasi per gioco, su una spiaggia, gli amici di sempre intonano l’Ave Verum di Mozart: le voci si ritrovano, si riconoscono, si riallineano. È così che, tra memorie condivise e nuovo entusiasmo, è nato “Diferencia 2.0”: un gruppo formato da adulti, amici, genitori, che trovano nella musica uno spazio di espressione e rigenerazione.

Il concerto, ha proposto un repertorio che ha saputo valorizzare le radici popolari e la tradizione partenopea.

In programma, tra i tanti, brani come “Tammurriata nera”, “Carmè… Carmè”, “Palummella”, ed in particolare “Era de maggio”, con un suggestivo arrangiamento a quattro voci a cappella. La kermesse si è conclusa con un omaggio a Massimo Ranieri.

La direzione musicale è affidata alla Maestra Giustina Maione, alla guida del gruppo con professionalità e sensibilità artistica.

L’ensemble si è avvalso inoltre dell’accompagnamento di qualificati musicisti: Donatella Carriero e Paolo Liguori alle percussioni, Ondina Furnari al violino, Antonio Corcione al pianoforte, Gennaro Cioffi alla chitarra.

Il logo del gruppo – una spirale, simbolo universale di crescita e continuità – esprime appieno l’identità del progetto: un’evoluzione umana e musicale che affonda le radici nel passato per guardare con fiducia al presente.