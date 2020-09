C’è chi ieri, giorno di chiusura di campagna elettorale, scommetteva sulle quotazioni in base alle piazze più o meno piene. Quella del candidato sindaco Pone, piazza Cattaneo o Ferrovia che dir si voglia, era un colpo d’occhio (o solo un colpo, se ci si mette nei panni di qualche competitor). Lui, il candidato, preceduto da interventi di giovani in lista per un seggio al consiglio comunale, ha parlato ai presenti per 38 minuti.

Spiegando poi, innanzitutto, di aver volutamente tenuto toni bassi fin dal principio di questa pur breve campagna elettorale che vedrà, comunque vada, un già ex amministratore reinsediarsi a Palazzo Siano. «Dovevo farlo, c’era effettivamente disillusione, disaffezione verso il rito del voto. Abbiamo dovuto recuperare un dialogo, concentrandoci sulle questioni aperte nel paese. Se qualcosa di buono ho fatto, è stato suscitare nuovo interesse per la politica, proponendo soluzioni che vadano nell’interesse della collettività. Sembra normale, ma è qualcosa di rivoluzionario. Ecco perché la comunità di sedicenti amministratori che studiano tutti i giorni come auto presentarsi per vivere di politica, tendono a difendersi».

Ed ha avvisato Pone, raccontando ancora e ancora, come in tutte le sedi nelle ultime settimane, in che modo avrebbe rifiutato le insidie dei presunti «capibastone»: «La fase liquidatoria di chi intende la politica come gestione e spartizione è iniziata».

Sui competitor? (al secolo Esposito e Iervolino, gli unici due bersagli per Pone) «Si fanno occhiolini, ammiccamenti, sia i colonnelli del Mago Otelma, sia quelli del complessino. Perché il gruppetto dei talebani che si è impadronito del Pd e non riesce ad intercettare i sentimenti degli anastasiani, vuole fare le stesse cose di Esposito. Pensano e vogliono le medesime cose, cioè occuparsi di tutto tranne che dei problemi dei cittadini, sono due facce della stessa medaglia».

Quindi, cosa si fa per il «vangelo» secondo Pone? «Io non potevo mettermi a fare trattative con questi personaggi, sono tornato perché questo paese ha bisogno di uno sforzo straordinario, mai visto prima. Si sono offesi quando ho tenuto il comizio di apertura, ma non basta». Il vaticinio è presto servito: «Vi devo mettere in condizioni di nascondervi, non potete immaginare di circolare in questo paese liberamente dopo quello che avete combinato». Ed elenca: «Zone del paese sono ancora senza fogne, c’è ancora chi si vanta di aver riqualificato l’arredo urbano di Madonna dell’Arco (la stoccata è per Iervolino, of course) e non si vergogna? Con un paese in queste condizioni lui pensava alle fontanine».

Così, mentre in una piazza poco lontana il segretario locale del Pd lo paragonava al dr Jekyll/Mr. Hyde, l’avvocato anastasiano esternava rigore genovese: «Dobbiamo partire dai bisogni primari, fare una severissima operazione, direi storica, sui conti pubblici. Ci deve essere un “prima” e un “dopo”, i vostri figli dovranno ricordare un giorno che i loro genitori ebbero il coraggio di rialzarsi e rimettersi in marcia».

Sugli avversari, ancora, l’avvocato tacciato dagli avversari quale difensore di una certa élite: «Stamani leggevo le interviste dei miei competitor, solite chiacchiere vuote, prive di contenuto, giochi di società. Pensano che gli anastasiani siano un popolo sottosviluppato, ma qui c’è gente che negli ultimi anni ha preso la parola immaginando che nelle istituzioni si possa stare come in una riunione di condominio. Non è possibile improvvisarsi nelle cariche pubbliche senza un percorso di formazione invece, a quelli che attaccano i miei candidati sui social, voi non gli affidereste neppure il cane. Il giudizio degli anastasiani nei loro confronti sarà severissimo, la fase liquidatoria proseguirà nelle urne. Mi hanno contestato di aver epitetato qualcuno dai palchi come “straccione”: è vero. Le istituzioni non danno prestigio a chi non lo ha, siamo noi a dover dare prestigio alle istituzioni che oggi sono nel fango, dovete votare le persone che hanno prestigio».

Ha chiosato, Pone, investendo la platea con le ragioni del suo ritorno in campo: «Sono tornato perché in questo momento avevate bisogno di un’opzione diversa e piena di contenuti, rispetto ad una sinistra vuota e parolaia e alla solita proposta di scambi turpi e poco nobili sulla nostra pelle. Questa è l’opzione, andiamo ad agguantare il futuro, domenica e lunedì mandate un messaggio importante a chi pensa siate un popolo di beoti».