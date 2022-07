Sant’Anastasia, Asia Coppola è la campionessa italiana del salto categoria 30

Asia Coppola è una giovane sportiva di Sant’Anastasia che pratica salto ad ostacoli, una disciplina specifica dell’equitazione, che ha vinto i campionati nazionali tenutisi a Milano.

La ragazzina si è aggiudicata il primo posto nella categoria 30 del salto, l’unica in Campania a raggiungere questo grandissimo traguardo tra tutte le regioni italiane, e un terzo posto. Una passione per l’equitazione ed un amore per i cavalli che Asia ha nel sangue. Tutta la sua famiglia, infatti, è appassionata di questa disciplina che la ragazza è riuscita a trasformare in agonismo a soli 12 anni. Come racconta la madre, Asia si è avvicinata a questo sport in modo assolutamente spontaneo e naturale durante una passeggiata a cavallo al mare, senza mai essere forzata dalla famiglia. Una passione sincera grazie alla quale la ragazza si è prefissata degli obiettivi che poi ha raggiunto grazie alla pratica e al duro lavoro che lo sport in questione richiede.

Durante i campionati nazionali di Milano, inoltre, la dodicenne è riuscita a classificarsi prima anche in un’altra categoria ovvero quella del tempo impiegato nei salti, in soli 38 secondi, riuscendo a battere tutti gli avversari. Un weekend che la giovane Asia non dimenticherà facilmente durante il quale, grazie anche al supporto costante della sua istruttrice Teresa Corrao, è riuscita a trasformare un sogno in realtà.

Per la ragazza però, non è ancora finita qui, perché ora l’aspetta un evento speciale il prossimo 25 novembre al Salone d’Onore del CONI dove, insieme a tutti gli altri atleti, verrà premiata con una medaglia d’oro dal presidente del CONI Giovanni Malagò.