San’Anastasia, “Il forno di Vincenzo”: convegno sulle tematiche legate al mondo della disabilità

Riceviamo e pubblichiamo
Le tematiche legate al mondo delle disabilità restano fin troppo spesso escluse da ogni dibattito pubblico e politico. Questo atteggiamento comporta un isolazionismo insopportabile nei confronti delle persone con disabilità.
Aprire delle finestre di confronto su argomenti essenziali per l’esistenza di migliaia di cittadini/e serve a introdurre un presupposto di inclusione culturale che oggi ancora manca. Per questo, come movimento civico Una città in salute, abbiamo deciso di confrontarci insieme a semplici cittadini, operatori del terzo settore e rappresentanti delle massime cariche istituzionali.
Con il progetto attivo nel comune di Eboli, Il Forno di Vincenzo, vogliamo dimostrare che una dimensione occupazionale più attenta alle singole abilità sia possibile e soprattutto percorribile.
Venerdì 10 ottobre, alle ore 18,30, presso Villa Valerio, Sant’Anastasia, discuteremo di quanto il lavoro possa trasformarsi in uno strumento fondamentale per giungere alla totale inclusione delle persone con disabilità.