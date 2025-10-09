L’ Eav annuncia la riattivazione linea Baiano-Napoli

Eav annuncia la riattivazione della linea Baiano Napoli che avverrà il 27 ottobre

Giuseppe Caccavale, presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di Sviluppo: “Vigileremo affinchè non si verifichino nuovi disservizi”

Saremo attenti e vigili affinchè quando riprenderanno le corse lungo la tratta Baiano Napoli non vi saranno ulteriori disservizi e che agli utenti, soprattutto studenti e lavoratori, dopo aver dovuto sopportare i disagi dell’ultimo periodo sia garantita la possibilità di raggiungere le scuole o il luogo di lavoro senza troppe difficoltà”: è quanto afferma il sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale, presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di Sviluppo che oggi ha preso parte all’incontro con i vertici dell’Eav durante il quale è stata comunicata la ripresa delle corse, programmata per il prossimo 27 ottobre. Alla riunione hanno partecipato anche il sindaco di Marigliano Gaetano Bocchino, il sindaco di Scisciano Antonio Ambrosino ed il sindaco di Nola Andrea Ruggiero.

I sindaci hanno segnalato alcune criticità come la necessità di rafforzare il servizio di trasporto sostitutivo negli orari di punta per evitare il sovraffollamento dei bus, ottenendo garanzie di intervento nel caso in cui nonostante la ripresa delle corse dei treni la situazione non dovesse migliorare.